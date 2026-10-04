DECLARAÇÃO DO GOVERNADOR
Jerônimo reforça apoio a Lula em 2º turno: “Não vamos faltar ao Brasil”
Governador deu depoimento na noite deste domingo, 4, após ser reeleito na Bahia
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reforçou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu primeiro pronunciamento após ser reeleito neste domingo, 4. Na declaração, o gestor afirmou que a disputa nacional “não foi fácil” e apontou a Bahia como decisiva para levar o confronto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) ao segundo turno.
No Palácio de Ondina, Jerônimo também citou uma possível intervenção dos Estados Unidos nas eleições brasileiras e avaliou que o Brasil “está dividido”.
“Quero reafirmar o nosso compromisso, nós não vamos faltar ao Brasil, a Bahia não vai faltar. Posso dar o exemplo na Independência do Brasil, foi a Bahia que estendeu a mão. Na eleição de 2022 a Bahia contribuiu de forma efetiva para garantir o presidente Lula. Agora, a Bahia novamente colocou os votos que nós colocamos que foram suficientes para garantir o segundo turno. Não foi uma eleição fácil a eleição nacional, sabemos disso. O Brasil está dividido e ainda temos os Estados Unidos tentando implementar uma força aqui dentro”, declarou Jerônimo.
Leia Também:
Agradecimento
Durante seu pronunciamento, o governador também agradeceu aos partidos da base e aos prefeitos do interior. Para ele, a ampla aliança da gestão foi responsável por garantir a manutenção de Jerônimo à frente do Governo do Estado.
“Todos os partidos deram a sua contribuição, dão o que podem fazer. Quero agradecer aos mandatos de deputados estaduais e federais que, durante o período de candidatura, se colocaram como tal. Os prefeitos, mais uma vez, quero reconhecer. Quem nega papel de prefeitos e ex-prefeitos está equivocado na política. Nós vamos continuar acreditando para continuar construindo a política desde a base, não podemos abrir mão disso”, disse.
Em relação ao resultado nas urnas, com 12 pontos percentuais de vantagem sobre ACM Neto (União Brasil), o Jerônimo avaliou que o resultado “não surpreendeu” a base governista.
“O resultado estadual não nos surpreendeu. Nós trabalhamos e isso significa a gratidão do povo da Bahia. Não trabalhamos de outra forma, isso se chama trabalho. Fazemos as coisas dando valor a cada entrega, cada hospital, cada policlínica, cada ambulância, cada viatura”, afirmou o governador.