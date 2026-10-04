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ELEIÇÕES 2026

João Roma celebra desempenho do PL nas eleições

Presidente do PL na Bahia afirmou manter conversas com o candidato à Presidência

Yuri Abreu
Por
Presidente do PL na Bahia, João Roma
Presidente do PL na Bahia, João Roma - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O ex-ministro da Cidadania e presidente do PL na Bahia, João Roma, afirmou neste domingo, 4, que mantém diálogo com Flávio Bolsonaro sobre a disputa presidencial e destacou o desempenho do partido nas eleições.

Roma falou à imprensa após terminar em terceiro lugar na disputa pelo Senado, atrás de Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT).

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Conversas com Flávio Bolsonaro

Segundo o dirigente, as conversas com Flávio e com a direção nacional do PL são frequentes. Roma relatou ter participado de uma transmissão ao vivo com o candidato no sábado, 3, e disse que ele demonstrou entusiasmo com a campanha.

“Ele me disse com clareza, está lá na live, o link está no nosso Instagram. Vocês podem verificar que ele quer ser o melhor presidente para o Nordeste do Brasil”, declarou.

Desempenho do PL nas urnas

Ao avaliar o resultado eleitoral, Roma classificou o desempenho do PL como positivo e afirmou que a legenda ampliou sua representação na Bahia. Ele destacou a eleição de parlamentares estaduais, entre eles a médica Raíssa Soares e a deputada federal Roberta Roma, sua esposa, além da votação de Diego Castro.

O presidente estadual do partido também ressaltou o desempenho da legenda no cenário nacional e defendeu a formação de um Congresso que, na avaliação dele, contribua para reduzir os conflitos políticos e ampliar a estabilidade econômica.

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“ O Brasil precisa realmente de segurança jurídica, precisa serenar os ânimos, e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, tirar um pouco o peso do Estado do pescoço do cidadão”, afirmou, ao defender a redução de impostos.

Roma também fez críticas à política econômica do governo federal e disse acreditar que o país precisa de mais estabilidade. Sobre o segundo turno presidencial, reforçou que mantém contato com Flávio Bolsonaro e com a direção nacional do partido.

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eleições na Bahia Flávio Bolsonaro João Roma

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