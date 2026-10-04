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ELEIÇÕES

Número impressiona: quase 40 milhões não votaram para presidente no 1º turno

O grupo reúne quem não compareceu às urnas e aqueles que votaram em branco ou anularam a escolha

Leilane Teixeira
Por
Contagem têm início imediato com o fechamento das urnas eletrônicas
Contagem têm início imediato com o fechamento das urnas eletrônicas - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasi
Eleições 2026

Quase 40 milhões de eleitores não registraram voto válido para presidente no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo, 4. O grupo reúne quem não compareceu às urnas e aqueles que votaram em branco ou anularam a escolha.

Até as 21h20, com 99,18% das seções apuradas, a soma chegava a 39.099.557 pessoas, o equivalente a 24,63% dos 158,7 milhões de brasileiros aptos a participar da votação.

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A maior parcela corresponde às abstenções. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 33.174.473 eleitores deixaram de votar. Outros 2.286.039 compareceram às urnas, mas optaram pelo voto em branco, enquanto 3.639.045 anularam a escolha para presidente.

Na parcial, a taxa de abstenção correspondia a 21,07% do eleitorado das seções contabilizadas. Entre aqueles que compareceram, os votos brancos representavam 1,84% dos registrados para presidente, e os nulos, 2,93%.

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Qual a diferença?

Apesar de aparecerem frequentemente agrupados em levantamentos eleitorais, abstenção, voto branco e voto nulo representam situações diferentes.

  • Abstenção - ocorre quando uma pessoa apta a votar não comparece à seção eleitoral.
  • Branco - é registrado quando o eleitor utiliza a opção específica disponível na urna eletrônica e confirma a escolha
  • Nulo - acontece quando é digitado e confirmado um número que não corresponde a nenhum candidato ao cargo.

Brancos e nulos são desconsiderados na definição do resultado. Ou seja, esses votos não são repassados ao candidato mais votado, tampouco são contabilizados para partidos.

Na eleição presidencial, apenas os votos válidos entram no cálculo que determina os percentuais dos candidatos. Para vencer no primeiro turno, é necessário alcançar mais de 50% dos votos válidos.

Por esse motivo, mesmo uma eventual maioria de votos brancos e nulos não é suficiente, por si só, para provocar o cancelamento de uma eleição.

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Tags

Abstenção eleições 2026 TSE Votos nulos

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