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ELEIÇÕES 2026

Quase 30 salários minimos: quanto ganham os deputados federais eleitos na Bahia?

Eleitores baiano elegeram 39 deputados federais no último domingo

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Aos 21 anos, Sandro Filho foi eleito o deputado federal mais jovem da Bahia
Aos 21 anos, Sandro Filho foi eleito o deputado federal mais jovem da Bahia - Foto: Divulgação
Eleições 2026

No último domingo, 4, quase 9 milhões de baianos foram às urnas para escolher presidente, governador, senadores e deputado federais e estaduais. Entre os 39 deputados federais eleitos existem aqueles que se reelegeram, os que voltaram à Casa Legislativa e também os estreantes.

Entre os estreantes, por exemplo, o vereador de Salvador Sandro Filho (PP), de 21 anos, foi o mais jovem da história da Bahia a ser eleito deputado federal.

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Mas quanto ganha um deputado federal? Ao todo, 513 parlamentares vão compor a Câmara dos Deputados a partir do próximo ano e receberão R$ 46.366,19. O valor equivale a quase 30 salários mínimos.

O valor do salário de um deputado federal está em vigor desde fevereiro de 2025 e foi estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 172, de 2022.

A mesma remuneração é paga ao presidente e ao vice-presidente da República e aos ministros de Estado.

Benefícios dados aos deputados

O salário, porém, não é o único recurso disponível aos parlamentares.

Durante o mandato de quatro anos, cada deputado pode utilizar um apartamento funcional em Brasília, cedido pela União para sua moradia na capital federal.

Quem optar por não utilizar o imóvel tem direito a um auxílio-moradia de R$ 4.253 por mês.

Além disso, cada parlamentar recebe R$ 4.148,80 de cota para custear despesas relacionadas ao exercício do mandato e pode receber diárias para viagens oficiais.

Os deputados também contam com uma verba de gabinete de até R$ 165.806,07 por mês. O recurso é destinado ao pagamento dos salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham nos gabinetes.

A remuneração mensal pode sofrer descontos em caso de faltas não justificadas às sessões deliberativas da Câmara, conforme previsto pelo Ato da Mesa nº 67/1997.

As ausências não geram desconto quando são justificadas nas seguintes situações:

  • missão autorizada;
  • doença comprovada por atestado, submetido à análise de junta médica oficial;
  • licença-maternidade;
  • licença-paternidade;
  • doença grave ou falecimento de familiar até o segundo grau.

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Veja abaixo os 39 deputados federais eleitos na Bahia:

  • Pastor Sargento Isidório (Avante) - reeleito
  • Antonio Brito (PSD) - reeleito
  • Neto Carletto (Avante) - reeleito
  • Daniel Alencar (PSD) - eleito
  • Lucas Reis (PT) -eleito
  • Sandro Filho (PP) - eleito
  • Ivoneide Caetano (PT) - reeleita
  • Doutora Raissa Soares (PL) -eleita
  • Roberta Roma (PL) - reeleita
  • Gabriel Nunes (PSD)- reeleito
  • Jorge Solla (PT) - reeleito
  • Valmir Assunção (PT) - reeleito
  • Sergio Brito (PSD )- reeleito
  • Ricardo Maia (MDB) - reeleito
  • Diego Coronel (Republicanos) - reeleito
  • Carlos Muniz (PSDB) - eleito
  • Afonso Florence (PT) - reeleito
  • Elmar Nascimento (União) - reeleito
  • Olivia Santana (PCdoB) - eleita
  • Dal Barreto (União) - reeleito
  • Adolfo Viana (PSDB) - reeleito
  • Daniel (PCdoB) - reeleito
  • Alice Portugal (PCdoB) - reeleita
  • Ditinho Avivip (União) -eleito
  • Claudio Cajado (PP) - reeleito
  • Leur Lomanto Junior (União) - reeleito
  • Maria Marighella (PT) - eleita
  • Joseildo (PT) - eleito
  • João Bacelar (PL) - reeleito
  • Paulo Azi (União) - reeleito
  • Capitão Alden (PL) - reeleito
  • Manuel Rocha (União) -eleito
  • Léo Prates (Republicanos) - reeleito
  • Raimundo Costa (PSD) - reeleito
  • Mario Negromonte Jr. (PSB) - reeleito
  • Márcio Marinho (Republicanos) - reeleito
  • Charles Fernandes (PSD) - eleito
  • Elmo Vaz (Avante) - eleito
  • Felix Mendonça (PDT) - reeleito
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deputado federal eleições no Brasil Sandro Filho

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