ELEIÇÕES 2026
Quase 30 salários minimos: quanto ganham os deputados federais eleitos na Bahia?
Eleitores baiano elegeram 39 deputados federais no último domingo
No último domingo, 4, quase 9 milhões de baianos foram às urnas para escolher presidente, governador, senadores e deputado federais e estaduais. Entre os 39 deputados federais eleitos existem aqueles que se reelegeram, os que voltaram à Casa Legislativa e também os estreantes.
Entre os estreantes, por exemplo, o vereador de Salvador Sandro Filho (PP), de 21 anos, foi o mais jovem da história da Bahia a ser eleito deputado federal.
Mas quanto ganha um deputado federal? Ao todo, 513 parlamentares vão compor a Câmara dos Deputados a partir do próximo ano e receberão R$ 46.366,19. O valor equivale a quase 30 salários mínimos.
O valor do salário de um deputado federal está em vigor desde fevereiro de 2025 e foi estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 172, de 2022.
A mesma remuneração é paga ao presidente e ao vice-presidente da República e aos ministros de Estado.
Benefícios dados aos deputados
O salário, porém, não é o único recurso disponível aos parlamentares.
Durante o mandato de quatro anos, cada deputado pode utilizar um apartamento funcional em Brasília, cedido pela União para sua moradia na capital federal.
Quem optar por não utilizar o imóvel tem direito a um auxílio-moradia de R$ 4.253 por mês.
Além disso, cada parlamentar recebe R$ 4.148,80 de cota para custear despesas relacionadas ao exercício do mandato e pode receber diárias para viagens oficiais.
Os deputados também contam com uma verba de gabinete de até R$ 165.806,07 por mês. O recurso é destinado ao pagamento dos salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham nos gabinetes.
A remuneração mensal pode sofrer descontos em caso de faltas não justificadas às sessões deliberativas da Câmara, conforme previsto pelo Ato da Mesa nº 67/1997.
As ausências não geram desconto quando são justificadas nas seguintes situações:
- missão autorizada;
- doença comprovada por atestado, submetido à análise de junta médica oficial;
- licença-maternidade;
- licença-paternidade;
- doença grave ou falecimento de familiar até o segundo grau.
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Veja abaixo os 39 deputados federais eleitos na Bahia:
- Pastor Sargento Isidório (Avante) - reeleito
- Antonio Brito (PSD) - reeleito
- Neto Carletto (Avante) - reeleito
- Daniel Alencar (PSD) - eleito
- Lucas Reis (PT) -eleito
- Sandro Filho (PP) - eleito
- Ivoneide Caetano (PT) - reeleita
- Doutora Raissa Soares (PL) -eleita
- Roberta Roma (PL) - reeleita
- Gabriel Nunes (PSD)- reeleito
- Jorge Solla (PT) - reeleito
- Valmir Assunção (PT) - reeleito
- Sergio Brito (PSD )- reeleito
- Ricardo Maia (MDB) - reeleito
- Diego Coronel (Republicanos) - reeleito
- Carlos Muniz (PSDB) - eleito
- Afonso Florence (PT) - reeleito
- Elmar Nascimento (União) - reeleito
- Olivia Santana (PCdoB) - eleita
- Dal Barreto (União) - reeleito
- Adolfo Viana (PSDB) - reeleito
- Daniel (PCdoB) - reeleito
- Alice Portugal (PCdoB) - reeleita
- Ditinho Avivip (União) -eleito
- Claudio Cajado (PP) - reeleito
- Leur Lomanto Junior (União) - reeleito
- Maria Marighella (PT) - eleita
- Joseildo (PT) - eleito
- João Bacelar (PL) - reeleito
- Paulo Azi (União) - reeleito
- Capitão Alden (PL) - reeleito
- Manuel Rocha (União) -eleito
- Léo Prates (Republicanos) - reeleito
- Raimundo Costa (PSD) - reeleito
- Mario Negromonte Jr. (PSB) - reeleito
- Márcio Marinho (Republicanos) - reeleito
- Charles Fernandes (PSD) - eleito
- Elmo Vaz (Avante) - eleito
- Felix Mendonça (PDT) - reeleito