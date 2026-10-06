Quase 30 salários minimos: quanto ganham os deputados federais eleitos na Bahia?

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No último domingo, 4, quase 9 milhões de baianos foram às urnas para escolher presidente, governador, senadores e deputado federais e estaduais. Entre os 39 deputados federais eleitos existem aqueles que se reelegeram, os que voltaram à Casa Legislativa e também os estreantes.

Entre os estreantes, por exemplo, o vereador de Salvador Sandro Filho (PP), de 21 anos, foi o mais jovem da história da Bahia a ser eleito deputado federal.

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Mas quanto ganha um deputado federal? Ao todo, 513 parlamentares vão compor a Câmara dos Deputados a partir do próximo ano e receberão R$ 46.366,19. O valor equivale a quase 30 salários mínimos.

O valor do salário de um deputado federal está em vigor desde fevereiro de 2025 e foi estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 172, de 2022.

A mesma remuneração é paga ao presidente e ao vice-presidente da República e aos ministros de Estado.

Benefícios dados aos deputados

O salário, porém, não é o único recurso disponível aos parlamentares.

Durante o mandato de quatro anos, cada deputado pode utilizar um apartamento funcional em Brasília, cedido pela União para sua moradia na capital federal.

Quem optar por não utilizar o imóvel tem direito a um auxílio-moradia de R$ 4.253 por mês.

Além disso, cada parlamentar recebe R$ 4.148,80 de cota para custear despesas relacionadas ao exercício do mandato e pode receber diárias para viagens oficiais.

Os deputados também contam com uma verba de gabinete de até R$ 165.806,07 por mês. O recurso é destinado ao pagamento dos salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham nos gabinetes.

A remuneração mensal pode sofrer descontos em caso de faltas não justificadas às sessões deliberativas da Câmara, conforme previsto pelo Ato da Mesa nº 67/1997.

As ausências não geram desconto quando são justificadas nas seguintes situações:

missão autorizada;

doença comprovada por atestado, submetido à análise de junta médica oficial;

licença-maternidade;

licença-paternidade;

doença grave ou falecimento de familiar até o segundo grau.

Veja abaixo os 39 deputados federais eleitos na Bahia: