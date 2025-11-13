Jerônimo sobre Sandro Filho: “Ele é um vereador e deve honrar o cargo”

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) e vereador Sandro Filho (PP) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE | Antônio Queirós | CMS

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) criticou, nesta quinta-feira, 13, a postura do vereador de Salvador Sandro Filho (PP), que foi expulso recentemente do Movimento Brasil Livre (MBL).

Ao ser questionado sobre o caso, o petista afirmou que o parlamentar tem adotado um comportamento “agressivo” e que precisa “honrar o cargo que o povo confiou a ele”.

“Ele não é repórter. Fica entrevistando, tira o caráter de uma entrevista saudável, de perguntas saudáveis. É agressivo no tom. Espero que esse tipo de comportamento não estrague a imagem da política. Ele é um vereador e deve honrar o cargo que o povo confiou a ele”, disse Jerônimo.

Jerônimo fez referência a um episódio recente, ocorrido durante o evento de apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Salvador, quando Sandro o interpelou sobre o avanço da criminalidade na Bahia.

Na ocasião, o vereador cobrou uma postura mais firme do chefe do Executivo estadual e atribuiu parte do problema à gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), que governa o estado há duas décadas.

“Governador, a população quer uma resposta do senhor sobre o crescimento das facções criminosas aqui na Bahia. Foram mortos também membros de facções baianas no Rio de Janeiro. Qual é o posicionamento do senhor?”, questionou o vereador durante o evento.

Ao comentar a polêmica, o gestor evitou se aprofundar no caso da expulsão do edil, mas fez uma ponderação sobre o tom adotado pelo parlamentar.

“Eu não adentro a isso, não é da minha ossada ficar avaliando o comportamento de vereadores, muito menos de entidades. Eu só faço uma ponderação: a gente não pode exagerar, e o exagero dele, naturalmente, em algumas formas, precisa ser revisto”, afirmou.

As declarações foram dadas durante a solenidade de homenagem aos 49 bombeiros militares baianos que atuaram nas operações de resgate, busca, salvamento e assistência humanitária durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024.

O evento, realizado no quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), na Barroquinha, em Salvador, marcou a entrega da Medalha de Serviços Relevantes SD BM Eduardo Santos Góes, concedida em reconhecimento à bravura e dedicação dos militares.