POLÍTICA
Influenciador é condenado por difamação contra esposa de Sandro Filho
Mulher do vereador foi acusada de receber cerca de R$ 20 mil em recursos públicos
Por Gustavo Nascimento
O influenciador baiano Roberto Mateus Monteiro, conhecido nas redes sociais como Roberto Pé na Porta, foi condenado pela Justiça da Bahia por difamação contra Mariana Silva Vasques, esposa do vereador Sandro Filho (PP).
Em seu perfil, Roberto Monteiro compartilhou vídeos em que afirmava - entre outras coisas - que a esposa do vereador teria recebido cerca de R$ 20 mil em recursos públicos, informações consideradas falsas, difamatórias e sensacionalistas pela juíza Marcela Moura França Pamponet.
Além disso, a magistrada destacou que a esposa do vereador não possui cargo público ou atuação política. A decisão, referente ao processo nº 0211196-91.2025.8.05.0001, julgado em Salvador, considerou que as acusações causaram prejuízos à vida pessoal da autora da ação.
Leia Também:
Roberto Monteiro não compareceu à audiência nem apresentou defesa, de forma que a Justiça decretou revelia e foi aplicada a presunção de veracidade dos fatos apresentados na ação.
A decisão determinou que o influenciador removesse as publicações e fizesse uma retratação pública em vídeo, destacando que as informações eram falsas e apresentando um pedido formal de desculpas. Ainda, Roberto Monteiro terá que pagar R$ 3 mil de indenização por danos morais a Mariana Vasques.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes