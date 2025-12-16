Menu
POLÍTICA

Influenciador é condenado por difamação contra esposa de Sandro Filho

Mulher do vereador foi acusada de receber cerca de R$ 20 mil em recursos públicos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

16/12/2025 - 19:42 h
Vereador Sandro Filho (PP) ao lado da sua esposa Mariana Silva Vasques
Vereador Sandro Filho (PP) ao lado da sua esposa Mariana Silva Vasques -

O influenciador baiano Roberto Mateus Monteiro, conhecido nas redes sociais como Roberto Pé na Porta, foi condenado pela Justiça da Bahia por difamação contra Mariana Silva Vasques, esposa do vereador Sandro Filho (PP).

Em seu perfil, Roberto Monteiro compartilhou vídeos em que afirmava - entre outras coisas - que a esposa do vereador teria recebido cerca de R$ 20 mil em recursos públicos, informações consideradas falsas, difamatórias e sensacionalistas pela juíza Marcela Moura França Pamponet.

Além disso, a magistrada destacou que a esposa do vereador não possui cargo público ou atuação política. A decisão, referente ao processo nº 0211196-91.2025.8.05.0001, julgado em Salvador, considerou que as acusações causaram prejuízos à vida pessoal da autora da ação.

Leia Também:

Fundador do MBL detona Sandro Filho após expulsão: 'Deslumbrado'
Sandro Filho é expulso do MBL após acusação de benefício à esposa

Roberto Monteiro não compareceu à audiência nem apresentou defesa, de forma que a Justiça decretou revelia e foi aplicada a presunção de veracidade dos fatos apresentados na ação.

A decisão determinou que o influenciador removesse as publicações e fizesse uma retratação pública em vídeo, destacando que as informações eram falsas e apresentando um pedido formal de desculpas. Ainda, Roberto Monteiro terá que pagar R$ 3 mil de indenização por danos morais a Mariana Vasques.

