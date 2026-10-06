Após 1° turno, Jair Bolsonaro pede a Moraes para receber Flávio

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Um dia após Flávio Bolsonaro (PL) avançar ao segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na segunda-feira, 5, que autorize uma visita do senador ao pai.

Por decisão do magistrado, Flávio está impedido de visitar o pai, que cumpre prisão domiciliar, até 11 de outubro.

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Na petição, a defesa pede, como medida principal, o restabelecimento do regime regular de visitas a Bolsonaro.

Como alternativa, a defesa pede que Moraes autorize uma única visita de Flávio antes de 11 de outubro. O segundo turno da eleição presidencial será realizado em 25 de outubro.

Segundo os advogados, o encontro teria caráter “exclusivamente familiar” e seria realizado em data e horário previamente combinados.

Entenda a suspensão das visitas

Em 13 de julho, Moraes suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio ao pai.

A decisão ocorreu depois que o senador tornou pública uma carta escrita por Bolsonaro, na qual o ex-presidente o autorizava a atuar como seu porta-voz na disputa eleitoral deste ano.

Na decisão, Moraes afirmou que uma das medidas cautelares impostas a Bolsonaro era a proibição de “utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros”.