Lula articula força-tarefa digital para reagir a vantagem de Flávio no 2º turno

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma mobilização nas redes sociais para o segundo turno das Eleições 2026, após o presidente terminar a primeira etapa da disputa atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL). A estratégia prevê a aproximação com parlamentares eleitos e influenciadores de esquerda para ampliar a presença digital do petista.

Lula deve se reunir nesta quarta-feira, 7, em Brasília, com candidatas eleitas para a Câmara dos Deputados, entre elas Ana Elisa (PT-MG), Erika Hilton (PSOL-SP) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP). A proposta é discutir caminhos para fortalecer a comunicação da campanha nas plataformas digitais.

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A movimentação ocorre depois de Lula terminar o primeiro turno com uma desvantagem de 1,87 ponto percentual em relação a Flávio Bolsonaro. Desde a votação de domingo, 4, integrantes da campanha têm apresentado sugestões para modificar a estratégia, principalmente nas redes sociais.

Parlamentares com forte presença digital

Entre os nomes que passaram a ser considerados pela campanha está Ana Elisa, influenciadora e estudante de Direito eleita deputada federal por Minas Gerais com 524.216 votos. Aos 21 anos, ela se tornou a mulher mais votada da história do estado para a Câmara dos Deputados e a deputada mais jovem já eleita no país.

Ana Elisa chegou a Brasília nesta terça-feira, 6, e se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Durante o encontro, recebeu dele um par de meias com figuras de uma lula e um chuchu, em referência ao presidente e ao vice.

Segundo relatos, Alckmin ficou admirado com o talento e o conhecimento da deputada eleita sobre comunicação digital. Ele também afirmou que ela está engajada na campanha e fará diferença não apenas em Minas Gerais, mas no Brasil.

Erika Hilton também integra a articulação. A deputada federal do PSOL obteve mais de 1,5 milhão de votos em São Paulo e se tornou a mulher mais votada da história em uma eleição para a Câmara dos Deputados.

Outro nome avaliado pela campanha é Jones Manoel (PSOL-PE), deputado federal eleito como o segundo mais votado de Pernambuco e que possui forte presença digital. Ele deve viajar a Brasília ainda nesta semana para discutir estratégia digital, linha política da campanha e produção conjunta de conteúdo.

Divergências sobre a estratégia

A ideia de ampliar a participação de influenciadores de esquerda faz parte de um conjunto de sugestões apresentadas à campanha desde o primeiro turno. Integrantes afirmam que esses nomes têm se colocado à disposição para ajudar Lula na disputa contra Flávio Bolsonaro.

O próprio presidente, porém, demonstra resistência em ampliar a produção de vídeos informais para as redes sociais. Lula afirmou que pretende investir mais em entrevistas para rádios e dedicar mais tempo às plataformas digitais.

Durante uma reunião com aliados em Brasília, na segunda-feira, 5, o presidente agradeceu a sugestão para que fizesse mais "selfies", mas disse preferir o modelo tradicional de campanha, com comícios. Segundo Lula, faria selfies "no tempo de descanso".

A equipe também encaminhou a grupos de WhatsApp da militância do PT um áudio em que o presidente afirma estar fazendo "uma pausa da hidratação", mas que já está "pronto para entrar em campo e ganhar o tetra".

Dentro do PT, no entanto, ainda há divergências sobre os rumos da campanha. O presidente da sigla e coordenador da campanha de Lula, Edinho Silva, defende uma mudança radical de rota e avalia que não existe uma solução única para a disputa. Para ele, a prioridade deve ser a defesa do “legado” de Lula.

Nordeste entra na estratégia

Além da mobilização digital, a campanha também busca reforçar a atuação de aliados no Nordeste. A avaliação interna é de que a região pode ser um dos principais caminhos para ampliar a votação de Lula e tentar reverter a vantagem conquistada por Flávio Bolsonaro no primeiro turno.

Na segunda-feira, 5, Lula se reuniu com governadores e senadores eleitos para pedir contribuições e fortalecer a coordenação estadual da campanha.

Nesta terça-feira, 6, o presidente recebeu os governadores reeleitos Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia, Elmano de Freitas (PT), do Ceará, e Rafael Fonteles (PT), do Piauí. Também participaram o senador Camilo Santana (PT-CE) e Jaques Wagner (PT-BA), reeleito em 4 de outubro.

A proposta é que esses aliados assumam uma função semelhante à de coordenadores regionais, com o objetivo de intensificar a campanha de Lula nos estados nordestinos durante o segundo turno.