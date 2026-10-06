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ELEIÇÕES

A TARDE Eleições analisa reeleição de Jerônimo e o cenário para o 2º turno presidencial

Edição de hoje traz raio-X completo das urnas e projeções para disputa do 2º turno

Gabriela Araújo
Por
Programa destaca reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), em 1º turno
Programa destaca reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), em 1º turno - Foto: Reprodução | Flickr Jerônimo Rodrigues
Eleições 2026

A consolidação dos resultados do primeiro turno das Eleições 2026 e o mapa de votação na Bahia e no Brasil são os temas centrais da edição do programa A TARDE Eleições desta terça-feira, 6. A atração é comandada no estúdio pelos jornalistas Eduardo Dias, Yuri Abreu e Cássio Moreira, indo ao ar às 15h.

O programa destaca a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), vitorioso em primeiro turno e superar o candidato ACM Neto (União Brasil), garantindo a continuidade da gestão petista à frente do Palácio de Ondina.

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A bancada avalia os fatores que impulsionaram o desempenho governista na reta final e a distribuição de votos na capital e no interior do estado.

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No plano nacional, a atração analisa os dados computados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que confirmaram osegundo turno da eleição para a Presidência da República entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar do resultado favorável a Lula no eleitorado baiano, a disputa nacional caminha para uma nova etapa de alianças políticas.

A edição passa a limpo também a eleição para o Congresso Nacional e a renovação de cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), traçando o novo desenho de forças políticas do estado.

Assista a transmissão

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Tags

a tarde eleições eleições na Bahia eleições no Brasil Política

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