A TARDE Eleições analisa reeleição de Jerônimo e o cenário para o 2º turno presidencial

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A consolidação dos resultados do primeiro turno das Eleições 2026 e o mapa de votação na Bahia e no Brasil são os temas centrais da edição do programa A TARDE Eleições desta terça-feira, 6. A atração é comandada no estúdio pelos jornalistas Eduardo Dias, Yuri Abreu e Cássio Moreira, indo ao ar às 15h.

O programa destaca a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), vitorioso em primeiro turno e superar o candidato ACM Neto (União Brasil), garantindo a continuidade da gestão petista à frente do Palácio de Ondina.

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A bancada avalia os fatores que impulsionaram o desempenho governista na reta final e a distribuição de votos na capital e no interior do estado.

No plano nacional, a atração analisa os dados computados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que confirmaram osegundo turno da eleição para a Presidência da República entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar do resultado favorável a Lula no eleitorado baiano, a disputa nacional caminha para uma nova etapa de alianças políticas.

A edição passa a limpo também a eleição para o Congresso Nacional e a renovação de cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), traçando o novo desenho de forças políticas do estado.

Assista a transmissão