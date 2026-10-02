A TARDE Eleições discute virada de Jerônimo impulsionando o PT no Nordeste

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O impacto do crescimento de Jerônimo Rodrigues na disputa pelo Governo da Bahia sobre as demais candidaturas do PT no Nordeste é o principal destaque do programa A TARDE Eleições desta sexta-feira, 2 de outubro. Apresentado pelos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, a atração vai ao ar às 15h e conta com comentários dos repórteres Yuri Abreu e Cássio Moreira.

O programa detalha os números dos levantamentos AtlasIntel, que apontam como o avanço de Jerônimo nos votos válidos baianos gera um efeito cascata positivo para candidatos petistas em capitais como Fortaleza, Teresina e Natal.

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A bancada repercute ainda a reação da oposição: diante da vantagem de 30 pontos do presidente Lula na Bahia, a campanha de Flávio Bolsonaro enviou o candidato a vice a Salvador para conter o desgaste eleitoral na região.

O programa traz as últimas decisões do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que negou recurso e manteve indeferida a candidatura de Binho Galinha — explicando a brecha legal que permite a continuidade da campanha sub judice —, além das ações do TSE contra conteúdos desinformativos.

Para encerrar, a edição apresenta o mapa da Lei Seca no estado, esclarecendo que 25 municípios baianos terão proibição na venda e consumo de bebidas alcoólicas no domingo de pleito, com fiscalização reforçada pelas forças de segurança.

Assista a transmissão