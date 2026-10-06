“Nosso trabalho não para por aqui!”: Jorge Solla celebra 4º mandato na Câmara

O deputado federal Jorge Solla (PT) foi reeleito pela Bahia para um novo mandato na Câmara dos Deputados. Com 152.049 votos, o parlamentar garantiu a permanência no cargo para o período de 2027 a 2031 e alcançou o quarto mandato consecutivo como representante do estado.

Médico de formação, Solla tem sua atuação política associada principalmente à área da saúde. A nova votação, de acordo com os dados da apuração, correspondeu a 1,84% dos votos válidos no estado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após o resultado, o deputado utilizou as redes sociais para agradecer aos eleitores e atribuiu a vitória à participação de lideranças políticas, militantes e apoiadores de diferentes regiões da Bahia.

“Foram 152.049 votos de confiança no nosso trabalho de deputado federal e na nossa luta por Mais Saúde e Mais Futuro! Essa vitória não é só nossa, é de cada liderança do interior, de cada bairro de Salvador, da militância e de cada amigo que chegou junto para construir essa força coletiva.”

Solla cita resultado da Bahia

Na publicação, o petista também relacionou o resultado das eleições proporcionais ao desempenho do grupo político nas disputas majoritárias. Ele mencionou a reeleição de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia e as eleições de Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) para o Senado.

“A Bahia deu o recado nas urnas e garantiu Jerônimo no governo, além de Rui e Wagner no Senado. Mas o nosso trabalho não para por aqui!”

Deputado pede mobilização por Lula

Solla também direcionou a mensagem ao segundo turno da eleição presidencial. O parlamentar afirmou que, após o encerramento do primeiro turno, sua prioridade passa a ser a campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Agora, a nossa tarefa principal é garantir a vitória de Lula no segundo turno no dia 25 de outubro. Vamos precisar da energia e da militância de todo mundo.”

Ao concluir o agradecimento, o deputado afirmou que pretende retomar as atividades de campanha nas ruas e associou a mobilização à defesa da democracia.

“Em breve estaremos de volta nas ruas, porque a luta pela democracia é todo dia! Vamos com Lula 13!”

Com a eleição deste domingo, Solla amplia sua trajetória na Câmara. Ele foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2014 e voltou a conquistar uma vaga nas eleições de 2018, 2022 e agora em 2026.