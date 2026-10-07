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VÍDEO

Confiante em virada, Lula manda recado: "Sem retrocesso"

Candidato à reeleição, Lula fez postagem em seu perfil, nas redes sociais, nesta quarta-feira, 7

Yuri Abreu
Por
Presidente Lula
Presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PT
Eleições 2026

O presidente Lula (PT) usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 7, para estimular a militância e as pessoas que não foram votar no primeiro turno das eleições ao Palácio do Planalto a irem às urnas na segunda rodada da disputa contra Flávio Bolsonaro (PL).

Na postagem feita em vídeo no X (antigo Twitter) — confira abaixo —, ele fez uma convocação a apoiadores para convencerem outras pessoas a irem votar no próximo dia 25. "Bora, gente, pra rua! Vamos conversar com as pessoas!", iniciou.

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Maior participação popular

Segundo ele, é importante que o maior número possível de pessoas participe do processo eleitoral no 2º turno para evitar que o "retrocesso volte para esse país".

"Bora, gente, pra rua! Vamos conversar com as pessoas! Você que gosta do Brasil, que gosta da educação, que gosta da democracia, que quer ter um emprego de qualidade, que quer continuar estudando e ver o Brasil crescer, você, que é uma pessoa que precisa melhorar de vida, bora pra rua! Vamos ganhar essas eleições para não permitir que o retrocesso volte para esse país. Vamos lá, gente! Tá na hora!", disse o presidente.

Eleições: os 42 milhões de votos que podem dar vitória a Lula no 2º turno

Juntos, Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) receberam 109.984.041 votos dos eleitores que foram às urnas no último domingo, 4, e escolheram um dos candidatos na disputa à Presidência da República.

Enquanto o liberal recebeu 56.104.503 votos, o petista teve 53.879.538 sufrágios — uma diferença de 2.224.965.

Abstenções elevadas e votos em candidatos derrotados

No entanto, dois fatores não devem ser descartados pensando nessa disputa final entre os dois: o alto índice de abstenção e para onde vão os votos daqueles candidatos que terminaram derrotados.

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Sobre a abstenção, a maior em 28 anos, foram 33.469.244 brasileiros que simplesmente decidiram não comparecer às urnas para escolher os seus candidatos.

Lula quer estimular "desistentes"

Lula já defendeu a mobilização para que os "desistentes" se animem e participem do segundo turno do pleito, no dia 25 deste mês.

Em reunião realizada em Brasília, na segunda-feira, 5, o presidente relacionou a abstenção ao possível desinteresse de parte dos eleitores e atribuiu à própria campanha a tarefa de estimular a participação no segundo turno.

"Possivelmente tem uma causa: desinteresse. E a responsabilidade é nossa. É devolver o interesse para ele de participar do processo eleitoral", afirmou o mandatário.

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eleições no Brasil Lula presidência da república

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