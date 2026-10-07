De olho na virada, Lula dá mais poderes a aliados de peso

Siga o A TARDE no Google

Em busca da virada no 2º turno das eleições presidenciais, o presidente Lula (PT) prepara mudanças na estrutura de sua campanha para o segundo turno das eleições de 2026.

Entre as modificações, o senador Camilo Santana (PT-CE) deve assumir a coordenação-geral da campanha ao lado do presidente nacional do PT, Edinho Silva, de acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O cearense, inclusive, teve uma série de conversas com Lula ao longo da terça-feira, 6. Além disso, Camilo participou de um almoço com o presidente e outras lideranças do PT do Nordeste.

Aloízio Mercadante também ganha espaço; comunicação pode ter mudanças

Outra mudança prevista envolve o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Segundo as informações divulgadas, ele deverá ganhar mais espaço na campanha e auxiliar Lula na preparação de discursos e debates.

A equipe de comunicação é outra que deve passar por alterações. Também conforme o Metrópoles, aliados de Lula defendem uma redução da influência do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira.

Entre as mudanças avaliadas estaria a entrada do marqueteiro baiano João Santana na campanha. Atualmente, a área é comandada por Raul Rabelo, sócio de Sidônio.

Lula articula força-tarefa digital

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara uma mobilização nas redes sociais para o segundo turno das Eleições 2026, após o presidente terminar a primeira etapa da disputa atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL). A estratégia prevê a aproximação com parlamentares eleitos e influenciadores de esquerda para ampliar a presença digital do petista.

Lula deve se reunir nesta quarta-feira, 7, em Brasília, com candidatas eleitas para a Câmara dos Deputados, entre elas Ana Elisa (PT-MG), Erika Hilton (PSOL-SP) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP). A proposta é discutir caminhos para fortalecer a comunicação da campanha nas plataformas digitais.

