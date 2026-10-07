Lula escolhe Nordeste para iniciar campanha no 2º turno

O presidente Lula (PT) programou uma viagem a Natal, no Rio Grande do Norte, neste sábado, 10, em uma das primeiras agendas de rua da campanha para o segundo turno da eleição presidencial.

Um dos objetivos da viagem é reforçar a candidatura de Cadu de Lula (PT) ao governo do Estado. O petista disputa o segundo turno contra Allyson Bezerra (União Brasil).

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Disputa no Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte é o único estado do Nordeste em que a eleição para o governo estadual não foi definida no primeiro turno. A disputa terminou com diferença inferior a um ponto percentual. Allyson Bezerra ficou em primeiro lugar, com 36,94% dos votos válidos, enquanto Cadu de Lula teve 36,16%.

Lula também esteve no estado durante o primeiro turno da eleição. Agora, a viagem faz parte da estratégia da campanha presidencial para ampliar a presença do presidente em diferentes regiões do país.

Campanha concentra viagens em três regiões

O planejamento da campanha petista prevê viagens de Lula pelo Norte, Nordeste e Sudeste durante o segundo turno. No Nordeste, onde o presidente terminou o primeiro turno à frente de Flávio Bolsonaro (PL), a estratégia inclui ampliar a mobilização e buscar a redução da abstenção.

No Sudeste, a campanha pretende ampliar a presença de Lula após Flávio Bolsonaro registrar vantagem na região no primeiro turno. Minas Gerais é apontado pela equipe como um dos estados prioritários para as próximas semanas.

Além das agendas de rua, a campanha pretende combinar os atos com reuniões setorizadas e ampliar a mobilização de aliados nos estados durante a reta final da disputa.

De olho na virada, Lula dá mais poderes a aliados de peso

Em busca da virada no 2º turno das eleições presidenciais, o presidente Lula (PT) prepara mudanças na estrutura de sua campanha para o segundo turno das eleições de 2026.



Entre as modificações, o senador Camilo Santana (PT-CE) deve assumir a coordenação-geral da campanha ao lado do presidente nacional do PT, Edinho Silva, de acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

O cearense, inclusive, teve uma série de conversas com Lula ao longo da terça-feira, 6. Além disso, Camilo participou de um almoço com o presidente e outras lideranças do PT do Nordeste.

