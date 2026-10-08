Após derrota nas urnas, Cacá Leão volta para Segov de Salvador

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O primeiro escalão da prefeitura de Salvador terá novas mudanças após o fim do 2º turno eleitoral, no dia 25 de outubro. Com o revés nas urnas eletrônicas, Cacá Leão (PP) voltará a assumir o seu posto como secretário de governo (Segov).

A informação foi confirmada pelo portal A TARDE por um nome próximo ao Palácio Thomé de Souza na tarde desta quinta-feira, 8. As modificações vão além da gestão municipal e se estende a Brasília.

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Isso porque, com o retorno de Leão à pasta, o seu pai: deputado federal licenciado João Leão voltará a assumir a cadeira deixada na Câmara dos Deputados. Já o seu suplente, Jorge Araújo (PP) voltará para Câmara Municipal de Salvador.

As mudanças devem-se ao baixo desempenho tanto de Leão como de Araújo nas eleições deste ano.

Na foto, Jorge Araújo - vereador de Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Quantos votos teve Cacá Leão e Jorge Araújo nas eleições de 2026?

O resultado das urnas eletrônicas na noite do último domingo, 4, mostraram o seguinte resultado: