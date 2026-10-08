POLÍTICA
Após derrota nas urnas, Cacá Leão volta para Segov de Salvador
Retorno deve ocorrer após 2º turno, que ocorre no dia 25 de outubro
O primeiro escalão da prefeitura de Salvador terá novas mudanças após o fim do 2º turno eleitoral, no dia 25 de outubro. Com o revés nas urnas eletrônicas, Cacá Leão (PP) voltará a assumir o seu posto como secretário de governo (Segov).
A informação foi confirmada pelo portal A TARDE por um nome próximo ao Palácio Thomé de Souza na tarde desta quinta-feira, 8. As modificações vão além da gestão municipal e se estende a Brasília.
Isso porque, com o retorno de Leão à pasta, o seu pai: deputado federal licenciado João Leão voltará a assumir a cadeira deixada na Câmara dos Deputados. Já o seu suplente, Jorge Araújo (PP) voltará para Câmara Municipal de Salvador.
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As mudanças devem-se ao baixo desempenho tanto de Leão como de Araújo nas eleições deste ano.
Quantos votos teve Cacá Leão e Jorge Araújo nas eleições de 2026?
O resultado das urnas eletrônicas na noite do último domingo, 4, mostraram o seguinte resultado:
- Cacá Leão (PP): 80.304 votos, ficando na suplência do partido, que atualmente é federado com o União Brasil.
- Jorge Araújo (PP): 24.813 votos, ficando na suplência do partido.