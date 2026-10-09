Lula e Flávio empataram em duas cidades no 1º turno das eleições

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberam exatamente o mesmo número de votos em dois municípios brasileiros no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026.

O empate foi registrado em Trabiju, no interior de São Paulo, e em Crixás do Tocantins, no Tocantins.

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Em Trabiju, os dois candidatos tiveram 574 votos cada, o equivalente a 46,18% dos votos válidos. Segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município paulista tem 1.682 habitantes.

Empate também foi registrado no Tocantins

Em Crixás do Tocantins, Flávio Bolsonaro e Lula receberam 679 votos cada, correspondentes a 47,75% dos votos válidos para cada candidato. De acordo com o Censo de 2022 do IBGE, a cidade tem 1.470 habitantes.

Outras cidades registram eleição muito acirrada entre Lula e Flávio

Além dos dois empates exatos, outros municípios registraram diferenças de poucos votos entre os candidatos. Confira os resultados:

São Joaquim de Bicas (MG)

Flávio Bolsonaro: 8.139 votos (45,34%)

Lula: 8.138 votos (45,33%)

Diferença: 1 voto para Flávio

Vila Pavão (ES)

Flávio Bolsonaro: 2.975 votos (46,92%)

Lula: 2.976 votos (46,94%)

Diferença: 1 voto para Lula

Canutama (AM)

Flávio Bolsonaro: 3.655 votos (47,30%)

Lula: 3.653 votos (47,27%)

Diferença: 2 votos para Flávio

Pau D’Arco (TO)

Flávio Bolsonaro: 1.331 votos (47,42%)

Lula: 1.333 votos (47,49%)

Diferença: 2 votos para Lula

Quartel Geral (MG)

Flávio Bolsonaro: 1.283 votos (46,64%)

Lula: 1.286 votos (46,75%)

Diferença: 3 votos para Lula