CURIOSIDADE
Lula e Flávio empataram em duas cidades no 1º turno das eleições
Municípios registraram a mesma quantidade de votos para os dois candidatos
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberam exatamente o mesmo número de votos em dois municípios brasileiros no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026.
O empate foi registrado em Trabiju, no interior de São Paulo, e em Crixás do Tocantins, no Tocantins.
Em Trabiju, os dois candidatos tiveram 574 votos cada, o equivalente a 46,18% dos votos válidos. Segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município paulista tem 1.682 habitantes.
Empate também foi registrado no Tocantins
Em Crixás do Tocantins, Flávio Bolsonaro e Lula receberam 679 votos cada, correspondentes a 47,75% dos votos válidos para cada candidato. De acordo com o Censo de 2022 do IBGE, a cidade tem 1.470 habitantes.
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Além dos dois empates exatos, outros municípios registraram diferenças de poucos votos entre os candidatos. Confira os resultados:
São Joaquim de Bicas (MG)
- Flávio Bolsonaro: 8.139 votos (45,34%)
- Lula: 8.138 votos (45,33%)
Diferença: 1 voto para Flávio
Vila Pavão (ES)
- Flávio Bolsonaro: 2.975 votos (46,92%)
- Lula: 2.976 votos (46,94%)
Diferença: 1 voto para Lula
Canutama (AM)
- Flávio Bolsonaro: 3.655 votos (47,30%)
- Lula: 3.653 votos (47,27%)
Diferença: 2 votos para Flávio
Pau D’Arco (TO)
- Flávio Bolsonaro: 1.331 votos (47,42%)
- Lula: 1.333 votos (47,49%)
Diferença: 2 votos para Lula
Quartel Geral (MG)
- Flávio Bolsonaro: 1.283 votos (46,64%)
- Lula: 1.286 votos (46,75%)
Diferença: 3 votos para Lula