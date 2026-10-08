Jaques Wagner revela estratégia do PT com a juventude para 2º turno de Lula

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O senador reeleito Jaques Wagner (PT) afirmou nesta quinta-feira, 8, em entrevista ao portal A TARDE, que a juventude tem um papel importante na estratégia da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2026.

Segundo Wagner, um dos caminhos para a campanha é ampliar o diálogo com os jovens e fortalecer a presença da esquerda nas redes sociais.

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Para o senador, é necessário unir a experiência de Lula à “jovialidade e energia da juventude” para disputar espaço com a direita no ambiente digital.

“Tem que juntar a experiência do cabelo branco com a jovialidade e energia da juventude. Não sou contra a terceira idade, mas não tem jeito, precisamos abrir espaço para a juventude”, disse.

Wagner também falou sobre a manifestação de estudantes universitários da Bahia, realizada na noite de quarta-feira, 7, em defesa da reeleição de Lula e da continuidade dos investimentos em educação pública, gratuita e de qualidade.

“Ontem, fiquei muito empolgado porque a juventude foi para as ruas. Há uma onda totalmente positiva de contestação do sistema, mas pela via democrática”, afirmou o parlamentar.

Wagner avalia que campanha de Lula precisa mudar

Ao avaliar o desempenho de Lula no primeiro turno, Wagner afirmou que a campanha “não foi eficiente” para garantir a vitória do petista, embora tenha ressaltado que o presidente recebeu uma votação expressiva.

“Toda derrota deve trazer um processo de aprendizado. Com a votação que Lula teve, não vou dizer que era uma campanha errada. Agora, não foi eficiente para dar a ele a vitória”, pontuou.

A declaração ocorre após Lula admitir, na quarta-feira, 7, que a campanha à reeleição foi a “menos organizada” desde 1989, quando disputou pela primeira vez a Presidência.

O primeiro turno terminou com a menor diferença de toda a história: 1,87 ponto percentual separou Flávio Bolsonaro (PL) de Lula.