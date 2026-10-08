"Vou provar minha inocência", afirma Jaques Wagner sobre caso Master

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou nesta quinta-feira, 8, que vai provar a sua inocência no Caso Master. A declaração foi dada em entrevista ao programa Café das 7, da rádio A TARDE FM, ao apresentador Jefferson Beltrão e ao editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias.

Na ocasião, o petista reforçou que não teve qualquer tipo de negócio com o Banco Master, além de ressaltar que a criação da instituição financeira ocorreu meses após o governo da Bahia privatizar, em 2018, a Cesta do Povo, rede de supermercados que, segundo ele, dava prejuízo de R$ 80 milhões ao Estado.

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"Eu já disse que nunca tive negócio com o Banco Master. Nós privatizamos a Cesta do Povo em março/abril de 2018, quando não tinha Banco Master. Eu conheci o senhor Augusto Lima, que era vendedor de consignado e tinha se juntado com um empresário espanhol para arrematar a Cesta do Povo", afirmou Wagner, ao relembrar que a criação do Master se deu durante a gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central — o dirigente havia sido indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eu assinei a CPI do Banco Master", disse. Wagner. "Sobre as operações, recentemente apareceram coisas contra políticos baianos que não tiveram o dissabor de busca e apreensão. Houve um viés político naquele show que fizeram para mim. Mas estou esperando que passe o segundo turno da eleição para que o meu advogado apresente as ações para provar a minha inocência", analisou.