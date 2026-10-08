Jaques Wagner liga alerta sobre avanço da extrema-direita no mundo

O senador reeleito Jaques Wagner (PT-BA) demonstrou preocupação com o avanço da extrema-direita no mundo, ainda mais após o Brasil, nas eleições legislativas do último domingo, 4, ter escolhido um Congresso de inclinações mais voltadas ao conservadorismo.

O petista falou sobre o assunto, nesta quinta-feira, 8, durante entrevista ao programa Café das 7, da A TARDE FM. Ele foi entrevistado pelo apresentador Jefferson Beltrão e pelo editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na oportunidade, no entanto, ele reforçou a necessidade de diálogo com parlamentares de centro e da direita para que Lula (PT) venha a ter governabilidade caso seja eleito.

"Esse é um movimento quase mundial, da onda conservadora no mundo inteiro. Eu vejo líderes da extrema-direita com o mesmo perfil, achando que seu país tem que ser o dono de tudo, além de um certo desprezo pela democracia", afirmou o petista.

"Já foram difíceis os últimos quatro anos de Lula, quando não tínhamos maioria consolidada. Vamos ter que ter habilidade para trafegar num congresso bastante conservador em sua maioria. Teremos que ter habilidade de conversar com as pessoas de centro e até de direita, mas não de extrema-direita. Eu não consigo conversar com quem não tem bom senso", acrescentou.

Assista a transmissão