"Temos que trabalhar mais nas redes sociais", diz Jaques Wagner sobre 2º turno de Lula

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O senador reeleito Jaques Wagner (PT-BA) reforçou a importância da comunicação digital durante a campanha à reeleição do presidente Lula (PT) à Presidência da República, neste segundo turno.

Ele foi entrevistado, na manhã desta quinta-feira, 8, durante o programa Café das 7, da A TARDE FM, pelo apresentador Jefferson Beltrão e pelo editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias.

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Na ocasião, ele fez uma avaliação do primeiro turno da eleição e ressaltou que comícios nas ruas serão realizados, apesar do foco nas redes sociais, na tentativa de atrair o eleitor mais jovem.

"Essa eleição ficou muito apertada, pouco mais 2 milhões de votos de diferença. Nós trabalhamos nas ruas e nas redes, mas, como temos pouco tempo até o segundo turno, a comunicação via redes atinge muito mais do que fazer grandes comícios", afirmou.

"Nós teremos comícios, mas temos que fazer o convencimento. A juventude deu demonstração em vários estados brasileiros. "Acredito que, se tivéssemos no primeiro turno na frente, iríamos nos acomodar", completou o senador.

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