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ELEIÇÕES 2026

"Temos que trabalhar mais nas redes sociais", diz Jaques Wagner sobre 2º turno de Lula

Senador reeleito reforçou importância da comunicação digital durante campanha no segundo turno

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Senador Jaques Wagner (PT-BA) durante entrevista à rádio A TARDE FM
Senador Jaques Wagner (PT-BA) durante entrevista à rádio A TARDE FM - Foto: José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O senador reeleito Jaques Wagner (PT-BA) reforçou a importância da comunicação digital durante a campanha à reeleição do presidente Lula (PT) à Presidência da República, neste segundo turno.

Ele foi entrevistado, na manhã desta quinta-feira, 8, durante o programa Café das 7, da A TARDE FM, pelo apresentador Jefferson Beltrão e pelo editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias.

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Na ocasião, ele fez uma avaliação do primeiro turno da eleição e ressaltou que comícios nas ruas serão realizados, apesar do foco nas redes sociais, na tentativa de atrair o eleitor mais jovem.

"Essa eleição ficou muito apertada, pouco mais 2 milhões de votos de diferença. Nós trabalhamos nas ruas e nas redes, mas, como temos pouco tempo até o segundo turno, a comunicação via redes atinge muito mais do que fazer grandes comícios", afirmou.

"Nós teremos comícios, mas temos que fazer o convencimento. A juventude deu demonstração em vários estados brasileiros. "Acredito que, se tivéssemos no primeiro turno na frente, iríamos nos acomodar", completou o senador.

Assista a transmissão

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eleições na Bahia JAQUES WAGNER Lula

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