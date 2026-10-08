ELEIÇÕES 2026
Wagner diz que oposição age com “raiva” ao apoiar Flávio Bolsonaro
Para senador reeleito, ACM Neto não esperava perder eleição novamente
O senador reeleito Jaques Wagner (PT) afirmou na manhã desta quinta-feira, 8, que o candidato derrotado ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), decidiu apoiar o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) porque, segundo ele, “não tem racionalidade política” e ficou com “raiva” após ser derrotado nas urnas.
Para o petista, Neto não esperava perder novamente para o governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) e “está jogando errado” ao não considerar os benefícios de uma parceria entre os governos estadual e federal.
“O candidato [derrotado] ao governo da Bahia do União Brasil dizia que qualquer coisa, menos o PT. É curioso que, se ele tivesse racionalidade política, deveria dizer: ‘Eu perdi a eleição, reconheço o resultado das urnas e agora vou apoiar o que é melhor para a Bahia’”, disparou Wagner.
“No entanto, ele está trabalhando com o fígado e com a raiva porque não esperava perder pela segunda vez para Jerônimo e, na minha opinião, está jogando errado de novo”, completou.
A declaração foi dada durante entrevista à rádio A TARDE FM.
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