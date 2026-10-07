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HOME > ELEIÇÕES

APOIO FORMAL

União Brasil fecha questão e ACM Neto declara apoio a Flávio Bolsonaro

Ex-prefeito de Salvador promete mobilizar base de aliados e prefeitos na Bahia

Rodrigo Tardio
Por
Ao lado do candidato do PL, Neto garantiu apoio para a disputa pelo Palácio do Planalto.
Ao lado do candidato do PL, Neto garantiu apoio para a disputa pelo Palácio do Planalto. - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, oficializou nesta quarta-feira, 7, em Brasília, o apoio formal do grupo político à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República no segundo turno.

Em pronunciamento ao lado do candidato do PL, o dirigente baiano garantiu o empenho irrestrito da sigla na disputa pelo Palácio do Planalto.

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“Todos nós do União Brasil fechamos questão em torno do apoio à candidatura de Flávio à Presidência. Falo também aqui em nome do quarto maior colégio eleitoral do Brasil, que é a Bahia”, declarou.

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Articulação

A articulação ocorre três dias após o encerramento do primeiro turno na Bahia, onde ACM Neto somou 43,72% dos votos válidos e acabou derrotado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), reeleito com 55,80%.

Para a etapa decisiva da corrida presidencial, o ex-gestor soteropolitano prometeu engajar integralmente sua rede de influência no estado, mobilizando prefeitos, deputados federais eleitos e quadros que disputaram o pleito de domingo. “Faremos todo o empenho na Bahia (...). Todos nós estaremos motivados, mobilizados e trabalhando a partir de hoje pela campanha de Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Justificativa

Ao justificar a aliança na capital federal, o político baiano relacionou o movimento à busca por renovação no cenário nacional.

A postura mantém a linha adotada em discurso de apuração das urnas no estado, quando já defendia que a mudança na Bahia passaria antes por uma reformulação no comando do País.

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Tags

ACM Neto apoio partidário eleições 2022 Flávio Bolsonaro política bahia União Brasil

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