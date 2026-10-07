Licitação para expansão do VLT de Salvador é adiada para dezembro

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A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) adiou a sessão pública de abertura da licitação, referente às obras de implantação e expansão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Salvador e Região Metropolitana.

A reunião, que estava inicialmente prevista para o próximo dia 8 de outubro de 2026, foi remarcada para o próximo dia 21 de dezembro, às 9h da manhã.

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De acordo com o comunicado assinado pela presidente da Comissão Especial de Licitação, Ana Claudia Martins de Souza Couto, o adiamento decorre da necessidade de atualização do Edital e dos respetivos anexos.

Detalhes do projeto

O certame prevê a contratação integrada de empresa ou consórcio encarregado de:

Elaborar os projetos básico e executivo

Executar as obras civis e a montagem dos sistemas

Realizar o fornecimento, instalação, testes e comissionamento necessários para a operação do trecho

A intervenção abrange um trecho de 3,75 km de extensão, projetado para interligar a Parada Santa Luzia e a Baixa do Fiscal à Estação Retiro, pertencente ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

Edital

Os documentos atualizados do certame estão disponíveis para consulta pública:

Online: Através do portal oficial da CTB (www.ctb.ba.gov.br).

Presencialmente: Na sede da CTB, localizada no Largo da Calçada, s/n, Estação de Trens (Prédio Anexo), Calçada, Salvador – BA.

O atendimento presencial ocorre nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.