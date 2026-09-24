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VLT PELA BAHIA

Projeto do VLT de Salvador até Alagoinhas conta com paradas em 6 municípios

Trajeto contaria com 165,8 km de trilhos e está em estudos de viabilidade técnica

Leo Almeida
Por
Titular da Casa Civil divulgou imagens do projeto
Titular da Casa Civil divulgou imagens do projeto - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O projeto para levar o VLT do Subúrbio de Salvador até a cidade de Alagoinhas tem ganhado novos contornos. O secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, utilizou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para divulgar imagens da proposta que ligaria o modal ao município.

Conforme a publicação, o VLT sairia da Estação de Águas Claras até Alagoinhas e contaria com paradas em outras seis cidades antes de chegar à "capital da cerveja" na Bahia. O trajeto conta com 165 km de trilhos em via dupla. As cidades com estações previstas são:

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  1. Simões Filho
  2. Camaçari
  3. Dias d'Ávila
  4. Mata de São João
  5. Pojuca
  6. Catu

Confira as imagens:

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Viabilidade em apreciação

Segundo Lafuente, o plano de levar o VLT até Alagoinhas resgata o transporte de passageiros ao mesmo tempo em que implanta uma tecnologia moderna para o transporte ágil e seguro de cargas.

“Estamos desenhando um grande vetor de expansão de renda e atração de negócios, induzindo o desenvolvimento de serviços, da mineração, do setor agrícola e de novas indústrias. A CTB já está em contato com uma startup para a aplicação de tecnologias de ponta que conciliem o transporte de carga e de pessoas”, explicou Lafuente durante apresentação do projeto.

O Governo do Estado também defendeu que a construção da ferrovia seja acompanhada por um plano de desenvolvimento urbano integral. O cronograma atual prevê que o projeto executivo seja concluído em 2027, partindo em seguida para a captação de recursos e a execução do planejamento.

Ampliação da operação

Nesta semana, a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) iniciou o embarque e desembarque de passageiros na Parada Itacaranha, ampliando a fase de operação assistida do VLT.

Nesta etapa, a grade prevê a realização de seis viagens diárias no trecho que conecta a Parada Itacaranha à Parada Marisqueiras, sendo três partidas distribuídas no período da manhã e três durante a tarde.

Com a integração do novo trecho, a CTB passou a operar com três veículos simultaneamente ao longo do sistema para atender à demanda e garantir a frequência das conexões.

A distribuição das composições cobrirá três itinerários distintos:

  • Itacaranha - Marisqueiras
  • Estação Calçada - Marisqueiras
  • Estação Calçada - São Joaquim
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