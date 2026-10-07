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HOME > POLÍTICA

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Prefeito gasta R$ 27 mil para promoção pessoal em material esportivo

Gestor é acusado de utilizar dinheiro público para estampar nome em vestuários

Rodrigo Tardio
Por
Edas Justino (PCdoB), prefeito de Caetanos
Edas Justino (PCdoB), prefeito de Caetanos - Foto: Divulgação | Instagram
Eleições 2026

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) ajuizou uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito de Caetanos, Edas Justino (PCdoB), sudoeste da Bahia.

O gestor é acusado pelo promotor de Justiça Ruano da Silva Leite de utilizar dinheiro público para promoção pessoal através de estampar o próprio nome em vestuários esportivos.

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Pregão Eletrônico

De acordo com o promotor, a Prefeitura comprou os itens via Pregão Eletrônico. Os materiais, voltados a eventos esportivos, foram confeccionados com o nome do prefeito em destaque. A utilização da verba desvirtuou a finalidade do recurso público e causou um prejuízo estimado em R$ 27.469,50 ao erário.

Os uniformes foram entregues em campeonatos locais, como a Copa Bela Vista e o Ruralzão, além de divulgados nos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria de Esportes.

“A conduta viola o artigo 37 da Constituição Federal, que veda a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades”, ressaltou Ruano Leite.

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Liminar

O MPBA requereu em caráter liminar o recolhimento das peças já distribuídas a times e entidades, a proibição de novas entregas e a remoção das publicações nas redes sociais pessoais e institucionais.

O caso também foi formalizado ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para apuração de infrações orçamentárias e será analisado na esfera criminal.

No pedido final, o MPBA exige o ressarcimento integral dos R$ 27.469,50 corrigidos, aplicação de multa civil e a apreensão definitiva das peças.

A reportagem procurou diretamente o prefeito Edas Justino, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

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Tags

Copa Bela Vista improbidade administrativa Ministério Público da Bahia prefeito de Caetanos promoção pessoal recursos públicos

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