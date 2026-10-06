Antônio Brito renova mandato na Câmara com mais de 205 mil votos: "Gratidão"

O deputado federal Antônio Brito (PSD) obteve uma vitória expressiva no pleito deste domingo, 5, e garantiu a renovação do mandato em Brasília. Com a confiança depositada por mais de 205 mil eleitores em diversas regiões do estado, o parlamentar se consolidou como uma das forças políticas mais votadas da Bahia.

​Em pronunciamento oficial após a apuração dos dados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o deputado destacou o sentimento de gratidão e reiterou o compromisso com a população baiana para os próximos quatro anos.

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​"Meu coração é só gratidão. Mais de 205 mil baianos confiaram no trabalho e renovaram a responsabilidade que tenho com a Bahia. Obrigado a cada pessoa que esteve conosco, em cada cidade, em cada abraço e em cada palavra de confiança. À minha família, aos amigos, lideranças, apoiadores e à nossa equipe, minha eterna gratidão", declarou.

Responsabilidade parlamentar

​Reconhecido pela atuação nas áreas de saúde pública, assistência social e apoio às Santas Casas de Misericórdia, Antônio Brito afirmou que a votação expressiva aumenta a responsabilidade parlamentar.

Antônio Brito é reconhecido por atuar nas áreas de saúde pública - Foto: Marina Ramos | Câmara dos Deputados

De acordo com ele, o novo mandato vai ser pautado pelo fortalecimento de ações e projetos voltados ao desenvolvimento dos municípios e à melhoria da qualidade de vida dos baianos.