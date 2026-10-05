TSE promete ações para reduzir abstenção no segundo turno das eleições

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pretende intensificar as ações para reduzir a abstenção no segundo turno das Eleições 2026. A medida foi anunciada pelo presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, após o primeiro turno registrar o maior índice de eleitores faltosos desde 1998.

“Não é o ideal uma abstenção de 20%. A ideia é intensificar e aperfeiçoar todos os mecanismos disponíveis para que a gente consiga diminuir esse percentual no segundo turno”, afirmou.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com os dados do sistema de totalização do TSE, 21,08% dos eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno, o equivalente a cerca de 33,4 milhões de pessoas.

O eleitorado apto a votar era de 158,7 milhões, enquanto aproximadamente 125 milhões compareceram para votar.

Abstenção é a maior desde 1998

O índice registrado em 2026 superou o das eleições presidenciais de 2022, quando 20,95% dos eleitores faltaram ao primeiro turno.

A taxa atual também representa a maior abstenção em um primeiro turno desde 1998, quando a Justiça Eleitoral registrou 21,5%.

Além dos eleitores que não compareceram, foram contabilizados 2,2 milhões de votos em branco e 3,6 milhões de votos nulos.

Com o resultado, o TSE deverá trabalhar para ampliar a participação dos eleitores na segunda etapa da votação.