ELEIÇÕES
TSE promete ações para reduzir abstenção no segundo turno das eleições
Mais de 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pretende intensificar as ações para reduzir a abstenção no segundo turno das Eleições 2026. A medida foi anunciada pelo presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, após o primeiro turno registrar o maior índice de eleitores faltosos desde 1998.
“Não é o ideal uma abstenção de 20%. A ideia é intensificar e aperfeiçoar todos os mecanismos disponíveis para que a gente consiga diminuir esse percentual no segundo turno”, afirmou.
De acordo com os dados do sistema de totalização do TSE, 21,08% dos eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno, o equivalente a cerca de 33,4 milhões de pessoas.
O eleitorado apto a votar era de 158,7 milhões, enquanto aproximadamente 125 milhões compareceram para votar.
Abstenção é a maior desde 1998
O índice registrado em 2026 superou o das eleições presidenciais de 2022, quando 20,95% dos eleitores faltaram ao primeiro turno.
A taxa atual também representa a maior abstenção em um primeiro turno desde 1998, quando a Justiça Eleitoral registrou 21,5%.
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Além dos eleitores que não compareceram, foram contabilizados 2,2 milhões de votos em branco e 3,6 milhões de votos nulos.
Com o resultado, o TSE deverá trabalhar para ampliar a participação dos eleitores na segunda etapa da votação.