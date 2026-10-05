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ELEIÇÕES

TSE promete ações para reduzir abstenção no segundo turno das eleições

Mais de 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas

Victoria Isabel
Por
Primeiro turno registrou abstenção de 21,08%
Primeiro turno registrou abstenção de 21,08% - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Eleições 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pretende intensificar as ações para reduzir a abstenção no segundo turno das Eleições 2026. A medida foi anunciada pelo presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, após o primeiro turno registrar o maior índice de eleitores faltosos desde 1998.

“Não é o ideal uma abstenção de 20%. A ideia é intensificar e aperfeiçoar todos os mecanismos disponíveis para que a gente consiga diminuir esse percentual no segundo turno”, afirmou.

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De acordo com os dados do sistema de totalização do TSE, 21,08% dos eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno, o equivalente a cerca de 33,4 milhões de pessoas.

O eleitorado apto a votar era de 158,7 milhões, enquanto aproximadamente 125 milhões compareceram para votar.

Abstenção é a maior desde 1998

O índice registrado em 2026 superou o das eleições presidenciais de 2022, quando 20,95% dos eleitores faltaram ao primeiro turno.

A taxa atual também representa a maior abstenção em um primeiro turno desde 1998, quando a Justiça Eleitoral registrou 21,5%.

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Além dos eleitores que não compareceram, foram contabilizados 2,2 milhões de votos em branco e 3,6 milhões de votos nulos.

Com o resultado, o TSE deverá trabalhar para ampliar a participação dos eleitores na segunda etapa da votação.

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eleições 2026 segundo turno TSE

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