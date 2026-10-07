Jaques Wagner fala sobre reeleição e cenário nacional no Grupo A TARDE

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Reeleito no último domingo após renovar mandato no Senado Federal pelo PT da Bahia, Jaques Wagner é o convidado do Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 8.

O parlamentar, que alcançou a marca de mais de 3,8 milhões de votos com 96,6% das urnas apuradas no estado, vai detalhar o cenário político nacional para o segundo turno das eleições em entrevista transmitida ao vivo pela rádio A TARDE FM e pelo canal A TARDE Play, no YouTube.

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Ao comentar o resultado, logo após o pleito, Wagner fez questão de externar o agradecimento ao eleitorado e destacou o peso expressivo da chapa governista na consolidação do resultado local.

“Agradeço o reconhecimento dos baianos e das baianas, que deram a honra a mim e a Rui de representar o nosso estado no Senado e reconduziram Jerônimo ao governo da Bahia. Essa vitória é de um povo que escolheu o caminho do desenvolvimento, da justiça social e do respeito à democracia”, declarou.

Próxima etapa

Apesar do êxito na disputa estadual, o líder petista ponderou que a agenda do alinhamento partidário segue em ritmo intenso. De acordo com o congressista, o empenho agora se volta de forma integral para a sucessão presidencial no segundo turno nacional.

“Seguiremos trabalhando pela Bahia e pelo Brasil, com a mesma dedicação que nos trouxe até aqui. A Bahia é Lula, e agora concentraremos todos os nossos esforços para reeleger o presidente”, afirmou Wagner.

A cobertura completa do bate-papo com o senador vai estar disponível nas plataformas digitais e nas edições do Grupo A TARDE.