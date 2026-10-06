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CHAMAMENTO

Jaques Wagner retoma trabalhos no Senado e convoca militância na Bahia

Senador ressaltou dificuldades no Estado, durante gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Parlamentar expressou agradecimento pelos votos de confiança recebidos dos eleitores baianos
Parlamentar expressou agradecimento pelos votos de confiança recebidos dos eleitores baianos - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O senador Jaques Wagner (PT-BA) publicou na conta no X (antigo Twitter) que já está de volta ao gabinete no Senado Federal, em Brasília, após o encerramento do primeiro turno das eleições.

Em manifestação, o parlamentar expressou agradecimento pelos votos de confiança recebidos dos eleitores baianos para a continuidade do trabalho legislativo.

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Projeção

Ao projetar o cenário para a disputa presidencial no segundo turno, o senador destacou a necessidade de mobilização partidária e engajamento da militância no estado.

"Agora, é hora de arregaçar as mangas e batalhar pela vitória de Lula no segundo turno", declarou o parlamentar.

Wagner ressaltou as dificuldades enfrentadas pela Bahia durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e sustentou que um eventual governo do candidato Flávio Bolsonaro representaria a continuidade dessa linha política.

"A Bahia não pode dar passos para trás. A diferença entre e Flávio Bolsonaro é pequena e nós da Bahia podemos contribuir muito para a virada", afirmou.

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Tags

Bahia eleições 2024 Lula Mobilização Partidária política nacional senador Jaques Wagner

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