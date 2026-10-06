CHAMAMENTO
Jaques Wagner retoma trabalhos no Senado e convoca militância na Bahia
Senador ressaltou dificuldades no Estado, durante gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro
O senador Jaques Wagner (PT-BA) publicou na conta no X (antigo Twitter) que já está de volta ao gabinete no Senado Federal, em Brasília, após o encerramento do primeiro turno das eleições.
Em manifestação, o parlamentar expressou agradecimento pelos votos de confiança recebidos dos eleitores baianos para a continuidade do trabalho legislativo.
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Projeção
Ao projetar o cenário para a disputa presidencial no segundo turno, o senador destacou a necessidade de mobilização partidária e engajamento da militância no estado.
"Agora, é hora de arregaçar as mangas e batalhar pela vitória de Lula no segundo turno", declarou o parlamentar.
Wagner ressaltou as dificuldades enfrentadas pela Bahia durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e sustentou que um eventual governo do candidato Flávio Bolsonaro representaria a continuidade dessa linha política.
"A Bahia não pode dar passos para trás. A diferença entre e Flávio Bolsonaro é pequena e nós da Bahia podemos contribuir muito para a virada", afirmou.
Bom dia, #Bahia! Já estou de volta no meu gabinete em #Brasília, no @SenadoFederal, quero agradecer pelos votos de confiança no nosso trabalho! Agora, é hora de arregaçar as mangas e batalhar pela vitória de Lula no segundo turno! Nós sabemos como foi sofrido para o nosso estado o governo de Bolsonaro e não será diferente com o filho dele. A #Bahia não pode dar passos para trás. A diferença entre @LulaOficial e Flávio Bolsonaro é pequena e nós da #Bahia podemos contribuir muito para a virada. Vamos chamar quem não votou, vamos chamar quem votou na oposição. É hora de pensar no bem da #Bahia, que não pode ser perseguida. Vamos em frente e vamos à vitória!— Jaques Wagner (@jaqueswagner) October 6, 2026