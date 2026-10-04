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Jaques Wagner vota em Salvador e diz ter ‘segurança’ de vitória em 1º turno na Bahia

Senador também projetou conquista das duas vagas ao Senado

Redação
Por Redação
Jaques Wagner durante votação em Salvador
Jaques Wagner durante votação em Salvador - Foto: Divulgação | Assessoria JW
Eleições 2026

O senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição ao Senado, votou por volta das 10h deste domingo (4), no prédio da Superintendência Federal de Agricultura, no Largo dos Aflitos, em Salvador.

Antes de votar, o senador expressou otimismo com o resultado das urnas e projetou vitória em primeiro turno para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e a conquista das duas vagas ao Senado por ele e por Rui Costa.

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“Eu estou bastante otimista aqui na Bahia, tenho muita segurança de que vai ser no primeiro turno. Eleição é sempre uma caixa de surpresas, mas meu sentimento de rua é esse. Acho que o outro lado continua errando muito ao não declarar voto para presidente, fica em cima do muro, isso não é postura de governador", declarou.

Wagner acompanhou o momento de voto do governador Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição, em Brotas, e na sequência dirigiu-se à sua zona eleitoral, ao lado da esposa Fátima Mendonça.

Imagem ilustrativa da imagem Jaques Wagner vota em Salvador e diz ter ‘segurança’ de vitória em 1º turno na Bahia
Foto: Divulgação | Assessoria JW

O senador também avaliou o cenário da disputa nacional entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro.

“A nível nacional, prefiro esperar um pouquinho. Talvez não se resolva no primeiro turno, as pesquisas apontam mais para o segundo turno. Vamos ver se a gente consegue encerrar no primeiro turno com a vitória de Lula, senão vamos trabalhar mais três semanas para garantir a vitória dele", concluiu.

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eleições 2026 JAQUES WAGNER Senado

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