ELEIÇÕES
Jaques Wagner vota em Salvador e diz ter ‘segurança’ de vitória em 1º turno na Bahia
Senador também projetou conquista das duas vagas ao Senado
O senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição ao Senado, votou por volta das 10h deste domingo (4), no prédio da Superintendência Federal de Agricultura, no Largo dos Aflitos, em Salvador.
Antes de votar, o senador expressou otimismo com o resultado das urnas e projetou vitória em primeiro turno para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e a conquista das duas vagas ao Senado por ele e por Rui Costa.
“Eu estou bastante otimista aqui na Bahia, tenho muita segurança de que vai ser no primeiro turno. Eleição é sempre uma caixa de surpresas, mas meu sentimento de rua é esse. Acho que o outro lado continua errando muito ao não declarar voto para presidente, fica em cima do muro, isso não é postura de governador", declarou.
Wagner acompanhou o momento de voto do governador Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição, em Brotas, e na sequência dirigiu-se à sua zona eleitoral, ao lado da esposa Fátima Mendonça.
O senador também avaliou o cenário da disputa nacional entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro.
“A nível nacional, prefiro esperar um pouquinho. Talvez não se resolva no primeiro turno, as pesquisas apontam mais para o segundo turno. Vamos ver se a gente consegue encerrar no primeiro turno com a vitória de Lula, senão vamos trabalhar mais três semanas para garantir a vitória dele", concluiu.