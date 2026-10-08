POLÍTICA
“Bolsonaro cortou todo financiamento do metrô de Salvador”, diz Jaques Wagner
Senador critica cortes do governo Bolsonaro em investimentos para a Bahia
O senador Jaques Wagner (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 8, que o governo Jair Bolsonaro (PL) prejudicou a Bahia após cortar todos os recursos para investimento nas obras estruturantes, a exemplo do metrô de Salvador.
“Quando [Jair] Bolsonaro era presidente ele cortou todo o financiamento do metrô de Salvador, assim como cortou todo o financiamento da duplicação Ilhéus-Itabuna", disse o senador reeleito no último domingo, 4.
O petista foi entrevistado, nesta manhã, durante o programa Café das 7, de A TARDE FM, pelo apresentador Jefferson Beltrão e pelo editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias.
Leia Também:
Wagner aproveitou a ocasião para comparar os feitos da gestão do antigo presidente a atual governança, que vem sendo feita por Lula (PT), que disputa o segundo turno eleitoral contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Lula trouxe para cá cinco universidades federais e 36 escolas técnicas. Em quatro anos do governo Bolsonaro quando eles trouxe para cá. Zero. Ao contrário, empatou o metrô de andar
Por fim, o congressista ainda afirmou que, mesmo com recurso em caixa, o Estado não consegue executar todas as obras sozinho. Segundo Wagner, atualmente, a Bahia está na 16ª renda per capita.
"A Bahia depende de investimento federal para tocar as suas coisas. O governo do Estado não tem candidato de fazer as coisas sozinhos".
Assista a transmissão