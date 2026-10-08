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POLÍTICA

“Bolsonaro cortou todo financiamento do metrô de Salvador”, diz Jaques Wagner

Senador critica cortes do governo Bolsonaro em investimentos para a Bahia

Gabriela Araújo
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Senador Jaques Wagner (PT)
Senador Jaques Wagner (PT) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O senador Jaques Wagner (PT) afirmou, nesta quinta-feira, 8, que o governo Jair Bolsonaro (PL) prejudicou a Bahia após cortar todos os recursos para investimento nas obras estruturantes, a exemplo do metrô de Salvador.

Quando [Jair] Bolsonaro era presidente ele cortou todo o financiamento do metrô de Salvador, assim como cortou todo o financiamento da duplicação Ilhéus-Itabuna", disse o senador reeleito no último domingo, 4.

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O petista foi entrevistado, nesta manhã, durante o programa Café das 7, de A TARDE FM, pelo apresentador Jefferson Beltrão e pelo editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias.

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Wagner aproveitou a ocasião para comparar os feitos da gestão do antigo presidente a atual governança, que vem sendo feita por Lula (PT), que disputa o segundo turno eleitoral contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Lula trouxe para cá cinco universidades federais e 36 escolas técnicas. Em quatro anos do governo Bolsonaro quando eles trouxe para cá. Zero. Ao contrário, empatou o metrô de andar

Por fim, o congressista ainda afirmou que, mesmo com recurso em caixa, o Estado não consegue executar todas as obras sozinho. Segundo Wagner, atualmente, a Bahia está na 16ª renda per capita.

"A Bahia depende de investimento federal para tocar as suas coisas. O governo do Estado não tem candidato de fazer as coisas sozinhos".

Assista a transmissão

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Tags

Jair Bolsonaro JAQUES WAGNER metrô de salvador

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