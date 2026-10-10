Vitória toma 2 a 1 do São Paulo e segue com jejum fora de casa

O Esporte Clube Vitória amarga um jejum de 321 dias e 20 jogos sem vencer um adversário de Série A fora de casa, sequência consolidada na noite deste sábado, 10, em que o Leão visitou o São Paulo no Morumbis e foi derrotado por 2 a 1. A partida foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Vitória mantém o tabu de nunca ter vencido o São Paulo em território paulista na história do confronto.

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Com o resultado, o Vitória permanece em 12º com 36 pontos, mas pode perder posições na tabela até o término da rodada.

São Paulo 2x1 Vitória

Quem começou melhor no jogo foi o São Paulo, que abriu o placar aos 21 minutos, com um gol de cabeça de Calleri. O atacante argentino aproveitou um cruzamento de Iago Borduchi, que está emprestado pelo Esporte Clube Bahia ao São Paulo.

O Vitória melhorou após o gol do São Paulo, pisando mais no campo de ataque e criando oportunidades de gol.

Aos 36 minutos, Jamerson teve condição para cruzar na área e encontrar Erick no segundo pau, mas o ponta exagerou na força e pecou na direção, chutando por cima do gol. No lance seguinte, o mesmo Erick esteve aberto no lado direito e tocou para a entrada da área para Emmanuel Martínez, que chutou forte para ampliar o placar. O argentino contou com um desvio na defesa do São Paulo, que tirou o goleiro Rafael do lance.

O jogo ficou aberto para os dois lados após o gol de empate do Vitória, permanecendo assim também na segunda etapa.

O resultado veio mudar somente aos 24 minutos do segundo tempo, quando o São Paulo chegou ao segundo gol com Calleri em um lance de pouca sorte para o Vitória.

Isso porque o gol surgiu de uma finalização de Bobadilla que bateu na cabeça de Luan Cândido e parou no pé de Gustavo Santana. O jovem do São Paulo finalizou, mas Lucas Arcanjo fez uma grande defesa. No entanto, a bola ficou oferecida para Calleri no rebote, de forma que o camisa 9 são-paulino não perdoou e fez 2 a 1.

Depois disso, o jogo seguiu aberto para os dois times. O Vitória chegou a ter uma grande chance de gol com Mateus Silva, já nos acréscimos, mas a finalização do lateral parou em uma defesaça de Rafael, que garantiu o resultado positivo para o São Paulo.

Relembre a última vitória do Vitória na Série A

A última vez que o Vitória venceu um adversário da Série A fora de casa foi no dia 23 de novembro de 2025, quando o Rubro-Negro Baiano encarou o Sport na Ilha do Retiro e conquistou uma vitória por 3 a 1. Os gols do Leão foram marcados por Renato Kayzer, Aitor Cantalapiedra e Luan Cândido, que estava no Sport e marcou contra.

Desde então, o Vitória disputou mais um jogo fora de casa no Brasileirão 2025 e outros 15 na Série A deste ano, sem nenhuma vitória. O Leão também encarou o Bahia na Arena Fonte Nova na final do Campeonato Baiano, além de visitar Flamengo, Athletico Paranaense e Vasco nos jogos de ida da Copa do Brasil, perdendo todos esses duelos.

Ao todo, já são 20 jogos sem vencer times de Série A longe do Barradão.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 2x1 Vitória

30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Morumbis, em São Paulo (SP)

Data: 10/10/2026 (sábado)

Horário: 21h

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

Quarto árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Gustavo Santana, Djhordney e Sabino (São Paulo); Matheuzinho, Cacá e Renato Kayzer (Vitória)

Gols: Calleri aos 21 minutos do primeiro tempo e aos 24 minutos do segundo tempo (São Paulo); Emmanuel Martínez aos 37 minutos do primeiro tempo (Vitória).

Escalações

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Newton, Arboleda, Sabino e Iago Borduchi; Djhordney e Bobadilla; Artur Victor, Gustavo Santana e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick, Lucas Silva e Renê. Técnico: Jair Ventura.