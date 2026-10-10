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BRASILEIRÃO 2026

Rival do Bahia, jogador do Mirassol surpreende ao elogiar Rogério Ceni

Willian Machado elogiou o trabalho de Rogério Ceni e destacou a força do Bahia antes do confronto

Téo Mazzoni
Por
Willian Machado, zagueiro do Mirassol, elogiou o trabalho de Rogério Ceni antes do duelo contra o Bahia.
Willian Machado, zagueiro do Mirassol, elogiou o trabalho de Rogério Ceni antes do duelo contra o Bahia. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O zagueiro Willian Machado, do Mirassol, elogiou o trabalho do técnico Rogério Ceni à frente do Esporte Clube Bahia às vésperas do duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste domingo, 11, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Zagueiro do Mirassol destaca trabalho de Rogério Ceni

Na última sexta-feira, 9, durante entrevista coletiva, o defensor reconheceu a qualidade da equipe tricolor e destacou o trabalho de longo prazo desenvolvido pelo treinador. Segundo ele, o desempenho do comandante à frente do time baiano traz uma “motivação extra” para o confronto.

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A equipe do Bahia é muito técnica e que tem um trabalho a longo prazo do Rogério Ceni. Sabemos da força deles, ainda mais jogando em Salvador. Da nossa parte também, é uma motivação extra Willian Machado - zagueiro do Mirassol
Willian Machado elogiou o trabalho de Rogério Ceni e destacou a força do Bahia antes do confronto
Willian Machado elogiou o trabalho de Rogério Ceni e destacou a força do Bahia antes do confronto - Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol

“Sabemos da importância do jogo, que é decisivo para nós, como têm sido todos nessa reta final. [...] Sabemos que vamos enfrentar um adversário de alto nível", afirmou o defensor, que vê o confronto como uma oportunidade para o Mirassol demonstrar sua força diante de um adversário qualificado.

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Bahia busca se aproximar do G-4 do Brasileirão

No duelo contra o Mirassol, o Bahia busca se reaproximar do G-4 do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Palmeiras, o Esquadrão permaneceu com 46 pontos, mas caiu para a 6ª posição da Série A, depois de ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que chegou aos 48 pontos e assumiu o 5º lugar.

Agora, o Bahia está a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

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