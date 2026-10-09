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BRASILEIRÃO 2026

Bahia x Mirassol: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Após duas derrotas consecutivas, Bahia recebe o Mirassol neste domingo, 11, na Arena Fonte Nova

Téo Mazzoni
Por
Bahia busca reação contra o Mirassol
Bahia busca reação contra o Mirassol - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 11, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para enfrentar o Mirassol, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega ao confronto diante do Mirassol após sofrer duas derrotas consecutivas na Série A. A equipe busca se reaproximar do G-4 para se manter viva na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2027.

Na configuração atual da tabela, o Bahia ocupa a 6ª posição do Brasileirão, com 46 pontos conquistados. Na última rodada, o Esquadrão foi ultrapassado pelo Cruzeiro, 4º colocado, com 48 pontos. Agora, a equipe está a quatro pontos do Athletico, primeiro time dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.

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Como chega o Mirassol?

O Mirassol, comandado pelo técnico Rafael Guanaes, por outro lado, vem de uma sequência de quatro jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Nesse período, a equipe conquistou vitórias sobre Coritiba e Botafogo, além de dois empates: um diante do Vitória e outro, na última rodada, contra o Red Bull Bragantino.

O clube paulista ocupa atualmente a 15ª posição do Brasileirão, com 33 pontos conquistados, dois a mais que o Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento (Z-4).

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Onde assistir a Bahia x Mirassol?

  • Premiere (pay-per-view).

Desfalques de Bahia x Mirassol

Bahia

Mirassol

  • João Victor (expulso)
  • Negueba (lesionado)
  • Aldo Filho (em transição física)

Prováveis escalações de Bahia x Mirassol

  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
  • Mirassol: Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Chico Kim e Eduardo; Edson Carioca (Alesson) e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Palpites para Bahia x Mirassol

  • João Grassi: Bahia 1 x 1 Mirassol.
  • Gustavo Zambianco: Bahia 2 x 1 Mirassol.

Arbitragem de Bahia x Mirassol

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  • Árbitro assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
  • Árbitra assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)
  • Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
  • VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia

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