BRASILEIRÃO 2026
Bahia x Mirassol: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Após duas derrotas consecutivas, Bahia recebe o Mirassol neste domingo, 11, na Arena Fonte Nova
O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 11, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para enfrentar o Mirassol, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chega o Bahia?
O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega ao confronto diante do Mirassol após sofrer duas derrotas consecutivas na Série A. A equipe busca se reaproximar do G-4 para se manter viva na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2027.
Na configuração atual da tabela, o Bahia ocupa a 6ª posição do Brasileirão, com 46 pontos conquistados. Na última rodada, o Esquadrão foi ultrapassado pelo Cruzeiro, 4º colocado, com 48 pontos. Agora, a equipe está a quatro pontos do Athletico, primeiro time dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.
Como chega o Mirassol?
O Mirassol, comandado pelo técnico Rafael Guanaes, por outro lado, vem de uma sequência de quatro jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Nesse período, a equipe conquistou vitórias sobre Coritiba e Botafogo, além de dois empates: um diante do Vitória e outro, na última rodada, contra o Red Bull Bragantino.
O clube paulista ocupa atualmente a 15ª posição do Brasileirão, com 33 pontos conquistados, dois a mais que o Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento (Z-4).
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Onde assistir a Bahia x Mirassol?
- Premiere (pay-per-view).
Desfalques de Bahia x Mirassol
Bahia
- Acevedo (suspenso)
- Léo Vieira (lesionado)
Mirassol
- João Victor (expulso)
- Negueba (lesionado)
- Aldo Filho (em transição física)
Prováveis escalações de Bahia x Mirassol
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
- Mirassol: Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Chico Kim e Eduardo; Edson Carioca (Alesson) e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Palpites para Bahia x Mirassol
- João Grassi: Bahia 1 x 1 Mirassol.
- Gustavo Zambianco: Bahia 2 x 1 Mirassol.
Arbitragem de Bahia x Mirassol
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Árbitro assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- Árbitra assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
- VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)