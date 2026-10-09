Bahia se aproxima de 500 mil torcedores no Brasileirão 2026

A torcida do Esporte Clube Bahia está perto de atingir mais uma marca expressiva na Arena Fonte Nova em 2026. Com 481.257 espectadores acumulados no estádio nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço precisa de menos de 19 mil torcedores para ultrapassar a marca de 500 mil. A expectativa é que o número seja alcançado já neste domingo, 11, quando a equipe enfrenta o Mirassol, pela 30ª rodada da competição.



Inaugurada em abril de 2013, a Arena Fonte Nova se consolidou como palco de grandes públicos do futebol brasileiro. Nesta temporada, o apoio dos torcedores também acompanha a campanha do Bahia na Série A. O clube registra a terceira maior média de público do campeonato, com 34.376 espectadores, superando equipes como Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro.



Bahia mantém alta média de público na Arena Fonte Nova

Os números registrados nos últimos anos demonstram a regularidade da presença dos torcedores no estádio. Em 2024, a média de público do Bahia foi de 36.461 espectadores. No ano seguinte, o índice chegou a 38 mil, estabelecendo um recorde do clube na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro.



Em 2026, mesmo com a competição ainda em andamento, o Tricolor mantém números expressivos. Com a aproximação da reta final da Série A, a expectativa é de que a presença dos torcedores continue em destaque nos compromissos restantes da equipe como mandante.



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Reconhecimento facial contribui para o acesso aos estádios

A Imply, empresa responsável pela implementação de sistemas de reconhecimento facial em mais de dez estádios brasileiros, incluindo a Arena Fonte Nova, destaca a importância das soluções tecnológicas para tornar o acesso do público mais ágil e eficiente.



Para Tironi Paz Ortiz, CEO da companhia, a presença do Bahia entre os clubes com maior média de público do Brasileirão demonstra a importância da experiência presencial na relação entre equipes e torcedores.



“O Bahia estar entre os clubes com maior média de público do Brasileirão evidencia como a experiência no estádio continua sendo um elemento central na relação entre clube e torcedor. Esse movimento reforça a integração entre tecnologia, segurança e agilidade em toda a jornada, desde o acesso até a entrada no estádio. Quando milhares de torcedores escolhem estar presencialmente em uma partida, existe também uma oportunidade de transformar esse momento em uma experiência mais eficiente e conectada”, afirma Tironi Paz Ortiz.



Além da operação na Arena Fonte Nova, a empresa fornece soluções de reconhecimento facial para outros estádios do futebol brasileiro, como o Beira-Rio, do Internacional, a Arena da Baixada, do Athletico-PR, e São Januário, do Vasco.



A atuação da companhia também ultrapassa as fronteiras do Brasil, com operações em arenas de clubes sul-americanos como Peñarol, Cerro Porteño e Colo-Colo.

