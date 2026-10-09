Bahia perde quase 20 pontos percentuais nas chances de Libertadores

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Após a derrota para o Palmeiras, o Esporte Clube Bahia ficou mais distante do G-4 do Campeonato Brasileiro. O reflexo do resultado também ficou evidente na probabilidade de classificação para a Copa Libertadores de 2027.



De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia perdeu quase 20 pontos percentuais em relação à projeção da rodada anterior. Agora, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tem 32,8% de chance de garantir uma vaga na próxima edição da competição continental.



Antes da derrota para o Palmeiras, a probabilidade de classificação do Esquadrão era de 50,7%, uma diferença de 17,9 pontos percentuais em relação ao percentual atual.



Apesar da queda, o Bahia permanece como a sexta equipe da Série A com maior probabilidade de disputar a Libertadoresda próxima temporada.



Confira as equipes com as maiores chances de classificação:

Flamengo: 99,9%

Palmeiras: 99,9%

Fluminense: 88,2%

Athletico: 81,7%

Cruzeiro: 69,1%

Bahia: 32,8%





Como ficou a situação do Bahia na tabela?

Após a derrota para o Palmeiras, o Bahia permaneceu com 46 pontos, mas caiu para a sexta posição da Série A, após ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que chegou aos 48 pontos e assumiu o quinto lugar.



Agora, o Esquadrão está a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.



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Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo neste domingo (11), às 19h30, para enfrentar o Mirassol, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.