BRASILEIRÃO 2026
Bahia perde quase 20 pontos percentuais nas chances de Libertadores
Derrota para o Palmeiras afastou o Bahia do G-4 do Campeonato Brasileiro
Após a derrota para o Palmeiras, o Esporte Clube Bahia ficou mais distante do G-4 do Campeonato Brasileiro. O reflexo do resultado também ficou evidente na probabilidade de classificação para a Copa Libertadores de 2027.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia perdeu quase 20 pontos percentuais em relação à projeção da rodada anterior. Agora, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tem 32,8% de chance de garantir uma vaga na próxima edição da competição continental.
Antes da derrota para o Palmeiras, a probabilidade de classificação do Esquadrão era de 50,7%, uma diferença de 17,9 pontos percentuais em relação ao percentual atual.
Apesar da queda, o Bahia permanece como a sexta equipe da Série A com maior probabilidade de disputar a Libertadoresda próxima temporada.
Confira as equipes com as maiores chances de classificação:
- Flamengo: 99,9%
- Palmeiras: 99,9%
- Fluminense: 88,2%
- Athletico: 81,7%
- Cruzeiro: 69,1%
- Bahia: 32,8%
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Como ficou a situação do Bahia na tabela?
Após a derrota para o Palmeiras, o Bahia permaneceu com 46 pontos, mas caiu para a sexta posição da Série A, após ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que chegou aos 48 pontos e assumiu o quinto lugar.
Agora, o Esquadrão está a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027.
Quando é o próximo jogo do Bahia?
O Bahia volta a campo neste domingo (11), às 19h30, para enfrentar o Mirassol, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.