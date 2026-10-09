Bahia anuncia famosa marca de cervejas como nova patrocinadora

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O Esporte Clube Bahia anunciou na quinta-feira, 8, que fechou um acordo com a Brahma, que volta a patrocinar o clube após uma parceria em 2023. O acordo anunciado terá duração de dois anos e também conta com Zé Delivery.

Com isso, o Bahia passa ainda a integrar a S.A.B. (Sociedade Anônima da Brahma), plataforma da Ambev que permite aos torcedores apoiarem financeiramente o clube sem nenhum custo adicional.

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Lançada em 2025, a iniciativa já conta com outros 30 clubes do futebol brasileiro, incluindo o Esporte Clube Vitória, que receberam mais de R$ 27 milhões revertidos diretamente de compras de Brahma. Agora, o consumidor pode selecionar o Bahia como clube do coração no momento de se cadastrar no aplicativo do Zé Delivery.

Como funciona a Sociedade Anônima da Brahma

A mecânica é simples: os pedidos de produtos Brahma revertem 10% do valor da compra em investimento direto no Bahia, enquanto as compras de Brahma 0,0%, que faz parte do portfólio Wellness da companhia, dobram esse retorno para 20%.

A iniciativa amplia as possibilidades de participação da torcida e também reforça o compromisso da marca com a moderação e as escolhas equilibradas, inclusive nos momentos de celebração com o tricolor.

Apoio da Ambev

Além do patrocínio, a Ambev apoiará, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, o Bora Bahêa Meu Bairro, projeto do Bahia que oferece atividades gratuitas de futebol para crianças e adolescentes em comunidades de Salvador, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Palmeiras também firmou parceria

Além do Bahia, o Palmeiras também passa a integrar a Sociedade Anônima da Brahma. Essa é a primeira vez que a cerveja da Ambev patrocina oficialmente o clube paulista.

Parceria gera conflito com a Itaipava?

Além da Brahma, o Bahia é patrocinado pelo Grupo Petrópolis, dono da Itaipava, outra marca de cervejas de forte presença no mercado brasileiro.

No entanto, os dois patrocínios podem coexistir no Tricolor de Aço, visto que o acordo firmado com a Itaipava está relacionado com estamparia de materiais operacionais, como squeezes, bolsas de massagem, coolers e toalhas, além de placas no CT e ativações digitais.

Enquanto isso, o foco principal do retorno da Brahma é comercial e digital, integrando o clube à S.A.B. (Sociedade Anônima Brahma).