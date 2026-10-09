China anuncia novidades em megaestádio de R$ 2,5 bilhões na América Latina

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O Estádio Nacional de El Salvador, projeto que promete ser o mais moderno da América Latina, ganhou um reforço expressivo na equipe de obras que deve acelerar a fase final de montagem. Orçado em US$ 500 milhões, aproximadamente R$ 2,5 bilhões na cotação atual, o empreendimento é financiado pela China.

Atualmente, as obras vêm sendo conduzidas por 300 profissionais chineses e mais de 600 trabalhadores locais. O projeto de cooperação internacional ainda prevê a contratação temporária de até 400 novos especialistas vindos da China no final de outubro para permitir a execução simultânea das etapas de acabamento e estrutura.

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A expansão da força de trabalho coincide com o avanço de uma etapa crucial da obra.

Segundo informações da imprensa local, através do portal ElSalvador, o embaixador chinês Zhang Yanhui confirmou que uma remessa com 50 mil assentos destinados às arquibancadas desembarca esta semana, permitindo o início dos preparativos para a instalação dos equipamentos no complexo esportivo.

Quando o estádio vai ficar pronto?

Embora o cronograma contratual estabeleça julho de 2027 como prazo limite para a entrega do empreendimento, o governo local e os responsáveis pelo projeto ainda não fixaram uma data oficial para a inauguração da praça esportiva.

Nas últimas semanas, o foco das equipes se concentrou na alvenaria sob as arquibancadas, na montagem dos pilares da rampa principal no setor sul e na realocação de guindastes pesados para a área norte do complexo.

Projetado para ser a mais moderna da América Latina, a nova arena deve ficar à frente de grandes estádios brasileiros, como o do Palmeiras, Corinthians e Atlético-MG.