Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

China anuncia novidades em megaestádio de R$ 2,5 bilhões na América Latina

Projeto promete entregar a arena esportiva mais moderna do continente

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Estádio Nacional de El Salvador, megaprojeto financiado pela China, é avaliado em R$ 2,5 bilhões
Estádio Nacional de El Salvador, megaprojeto financiado pela China, é avaliado em R$ 2,5 bilhões - Foto: Reprodução

O Estádio Nacional de El Salvador, projeto que promete ser o mais moderno da América Latina, ganhou um reforço expressivo na equipe de obras que deve acelerar a fase final de montagem. Orçado em US$ 500 milhões, aproximadamente R$ 2,5 bilhões na cotação atual, o empreendimento é financiado pela China.

Atualmente, as obras vêm sendo conduzidas por 300 profissionais chineses e mais de 600 trabalhadores locais. O projeto de cooperação internacional ainda prevê a contratação temporária de até 400 novos especialistas vindos da China no final de outubro para permitir a execução simultânea das etapas de acabamento e estrutura.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ESPORTES

Em crise, gigante do futebol inglês pode ser vendido e mudar de dono
Em crise, gigante do futebol inglês pode ser vendido e mudar de dono imagem

ESPORTES

Árbitro de luta livre morre após atleta aplicar golpe proibido
Árbitro de luta livre morre após atleta aplicar golpe proibido imagem

FUTEBOL

Arábia Saudita desiste de estádio de R$ 14 bilhões para a Copa de 2034
Arábia Saudita desiste de estádio de R$ 14 bilhões para a Copa de 2034 imagem

A expansão da força de trabalho coincide com o avanço de uma etapa crucial da obra.

Segundo informações da imprensa local, através do portal ElSalvador, o embaixador chinês Zhang Yanhui confirmou que uma remessa com 50 mil assentos destinados às arquibancadas desembarca esta semana, permitindo o início dos preparativos para a instalação dos equipamentos no complexo esportivo.

Quando o estádio vai ficar pronto?

Embora o cronograma contratual estabeleça julho de 2027 como prazo limite para a entrega do empreendimento, o governo local e os responsáveis pelo projeto ainda não fixaram uma data oficial para a inauguração da praça esportiva.

Nas últimas semanas, o foco das equipes se concentrou na alvenaria sob as arquibancadas, na montagem dos pilares da rampa principal no setor sul e na realocação de guindastes pesados para a área norte do complexo.

Projetado para ser a mais moderna da América Latina, a nova arena deve ficar à frente de grandes estádios brasileiros, como o do Palmeiras, Corinthians e Atlético-MG.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

china el salvador estádio

Relacionadas

Mais lidas