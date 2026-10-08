FUTEBOL
Arábia Saudita desiste de estádio de R$ 14 bilhões para a Copa de 2034
Projeto foi cancelado por questões políticas no Oriente Médio, como a guerra no Irã
A Arábia Saudita desistiu da construção do estádio Mohammed bin Salman, projeto futurista que previa um investimento de R$ 14 bilhões. O estádio seria uma das sedes da Copa do Mundo de 2034.
Com uma cobertura de centenas de painéis de LED, o projeto era um dos mais curiosos apresentados para o Mundial. Além disso, o estádio previa uma capacidade para mais de 45 mil lugares e ficaria no topo de um penhasco de 200 metros de altura.
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Entenda porque o projeto foi cancelado
Segundo informações divulgadas pela agência de notícias Reuters, o projeto foi deixado de lado por conta da redefinição das prioridades da monarquia no Oriente Médio. O impacto da guerra no Irã alterou o cenário econômico local, que registra queda de mais de 3% no PIB e foi forçado a conter investimentos previstos.
A construção seria financiada pelo Fundo de Investimento Público (PIF), que banca times poderosos do futebol mundial, como o Newcastle, na Premier League, e os quatro grandes da Arábia Saudita: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli.
Sede da Copa do Mundo de 2034
Dos 15 estádios que vão receber a Copa do Mundo no país, 11 deles serão totalmente novos. A Árabia Saudita promete locais inovadores para sediar o torneio, incluindo a construção de uma cidade inteira só para a competição.
As obras nas arenas que ainda vão ser construídas terão fim em 2029.
A Arábia Saudita propõe jogos em 15 estádios de cinco cidades do país (Neom, Jidá, Abha, Riade e Al Khobar).O estádio King Salman, em Riade, foi escolhido para receber o jogo de abertura e a final, com uma capacidade de 92.000 pessoas. A candidatura saudita recebeu nota 4,2 de um máximo possível de 5.