Arábia Saudita desiste de estádio de R$ 14 bilhões para a Copa de 2034

A Arábia Saudita desistiu da construção do estádio Mohammed bin Salman, projeto futurista que previa um investimento de R$ 14 bilhões. O estádio seria uma das sedes da Copa do Mundo de 2034.



Com uma cobertura de centenas de painéis de LED, o projeto era um dos mais curiosos apresentados para o Mundial. Além disso, o estádio previa uma capacidade para mais de 45 mil lugares e ficaria no topo de um penhasco de 200 metros de altura.

Entenda porque o projeto foi cancelado

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações divulgadas pela agência de notícias Reuters, o projeto foi deixado de lado por conta da redefinição das prioridades da monarquia no Oriente Médio. O impacto da guerra no Irã alterou o cenário econômico local, que registra queda de mais de 3% no PIB e foi forçado a conter investimentos previstos.



A construção seria financiada pelo Fundo de Investimento Público (PIF), que banca times poderosos do futebol mundial, como o Newcastle, na Premier League, e os quatro grandes da Arábia Saudita: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli.

Sede da Copa do Mundo de 2034

Dos 15 estádios que vão receber a Copa do Mundo no país, 11 deles serão totalmente novos. A Árabia Saudita promete locais inovadores para sediar o torneio, incluindo a construção de uma cidade inteira só para a competição.



As obras nas arenas que ainda vão ser construídas terão fim em 2029.



A Arábia Saudita propõe jogos em 15 estádios de cinco cidades do país (Neom, Jidá, Abha, Riade e Al Khobar).O estádio King Salman, em Riade, foi escolhido para receber o jogo de abertura e a final, com uma capacidade de 92.000 pessoas. A candidatura saudita recebeu nota 4,2 de um máximo possível de 5.