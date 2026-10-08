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E.C.BAHIA

Emprestado pelo Bahia, Cauly fica fora do São Paulo após uso de medicamento

Jogador pode ficar de fora do confronto contra o Vitória, na próxima rodada

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Cauly em São Paulo x Chapecoense
Cauly em São Paulo x Chapecoense - Foto: Rubens Chiri | São Paulo FC

O São Paulo informou nesta quarta-feira, 7, que Cauly não foi relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, por uma questão envolvendo as regras antidoping da competição.

Isso aconteceu porque o jogador, que pertence ao Esporte Clube Bahia, passou por um procedimento para tratar uma afecção nasal após se recuperar de um quadro gripal e precisou utilizar uma medicação específica que consta na lista de substâncias proibidas no esporte.

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Segundo o São Paulo, a utilização do medicamento ocorreu de maneira preventiva e seguindo orientação médica, mas, por estar incluído na lista de substâncias proibidas, Cauly precisará respeitar um período de afastamento antes de voltar a atuar. A medida foi adotada para evitar qualquer risco relacionado ao regulamento antidoping.

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O São Paulo informou que Cauly permanecerá afastado até cumprir o período necessário após o uso do medicamento, conforme as regras estabelecidas para os atletas profissionais.

Retorno dependerá do período exigido

O clube não informou, na nota divulgada, uma data específica para o retorno de Cauly aos jogos. A definição dependerá do cumprimento do período necessário após o uso do medicamento, de acordo com as normas antidoping aplicáveis ao caso.

Dessa forma, ainda não se sabe se o jogador poderá atuar contra o Esporte Clube Vitória na próxima rodada do Brasileirão. A partida vai acontecer no sábado, 10, no estádio Morumbis.

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Tags

campeonato brasileiro Cauly doping São Paulo

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