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Perto de se aposentar, Messi recebe convite para jogar a Libertadores

Craque argentino foi formado na base do Barcelona e nunca atuou no futebol sul-americano

Gustavo Nascimento
Por
Messi em seu jogo de despedida pela Seleção Argentina
Messi em seu jogo de despedida pela Seleção Argentina - Foto: LUIS ROBAYO | AFP

A trajetória de Lionel Messi como jogador profissional está chegando ao fim, prova disso foi o jogo de despedida dele na Seleção Argentina, no amistoso contra o Benin, na última terça-feira, 6 de outubro. Durante a partida, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, convidou o camisa 10 para disputar a Libertadores.

“Creio que a única coisa que lhe falta é jogar a Libertadores”, disse Domínguez, em tom descontraído. Messi sorriu, mas não respondeu ao convite.

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Formado nas categorias de base do Barcelona, Messi nunca jogou em clubes da Argentina ou em outro país sul-americano. Ele chegou a atuar nas categorias de base do Newell’s Old Boys, tradicional time da cidade de Rosário, mas se mudou para a Espanha quando tinha apenas 13 anos.

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Aos 39 anos, Messi tem contrato com o Inter Miami, time dos Estados Unidos, até o final de 2028.

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