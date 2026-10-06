FIM DE UMA ERA
Lionel Messi se despede da Argentina com vitória por 3 a 0 sobre Benin
Craque argentina se despede após 208 jogos e 21 anos com a camisa Albiceleste
A Argentina viveu uma noite histórica nesta quarta-feira, 6 de outubro, isso porque Lionel Messi, amplamente reconhecido como o maior jogador da história do país, ao lado de Diego Maradona, fez seu último jogo com a camisa Albiceleste. Disputada no estádio Monumental de Núñez, a partida terminou com uma vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin.
Otamendi, Nico Paz e Messi, de pênalti, marcaram os gols do jogo, todos no segundo tempo. Messi ainda deu a assistência para os dois primeiros gols. O resultado, no entanto, fica em segundo plano no amistoso, que marcou o fim de uma era para o futebol argentino.
O apito final da partida contra o Benin decretou o fim de uma história de mais de 20 anos, que incluiu grandes decepções e alegrias maiores ainda para o torcedor argentino. Ao todo, Messi registrou 208 partidas e 126 gols, números que o colocam tanto como o jogador que mais vezes defendeu a Argentina quanto como o maior artilheiro de sua história.
De fracassos e lamentações à consagração eterna
Ao longo dessa trajetória, que começou em 2005, Messi chegou a ser visto por muitos argentinos como um enganador, visto que ele conseguia ser o melhor jogador do mundo no Barcelona, mas não tinha sucesso em levar a Argentina a grandes títulos.
Na primeira metade da sua passagem pela seleção, ele conduziu a Argentina a quatro vice-campeonatos, sendo três entre 2014 e 2016:
- 2007 – Brasil 3x0 Argentina (Copa América)
- 2014 – Alemanha 1x0 Argentina (Copa do Mundo)
- 2015 – Chile 0 (4)x(1) 0 Argentina (Copa América)
- 2016 – Chile 0 (4)x(2) 0 Argentina (Copa América)
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A sequência negativa fez com que Messi anunciasse sua aposentadoria da seleção. Felizmente, para os argentinos, ele voltou atrás e foi reintegrado ao grupo da Albiceleste.
No entanto, Messi e a Argentina precisaram amargar mais dois fracassos, na Copa do Mundo em 2018 e na Copa América de 2019, antes de começarem a sorrir.
Copa América 2021: o ponto de virada
O jogo mudou para os argentinos com o título da Copa América em 2021, vencida sobre o Brasil em pleno Maracanã. Messi foi eleito o melhor jogador do torneio, ao lado de Neymar.
A conquista encerrou um jejum de 28 anos sem nenhum título da Seleção Argentina, o que tirou uma pressão que pairava não só sobre Messi, mas sobre toda a nação argentina.
Copa do Mundo de 2022: onde ele se tornou inquestionável
Depois disso, sob o comando de Lionel Scaloni, Messi conseguiu conduzir a Argentina a uma sequência de três títulos, sendo a Copa do Mundo de 2022 o mais importante deles.
A conquista consolidou Messi como um dos maiores e melhores jogadores da história do futebol, encerrando quase todos os questionamentos sobre sua carreira.
Isso fez com que a Argentina ainda tivesse força e moral para chegar até a final da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha. Apesar de não terminar com o título, Messi registrou oito gols e quatro assistências ao longo da campanha, quebrando uma série de recordes históricos do torneio.
Títulos de Messi na Argentina
- Copa América: 2021
- Finalissima: 2022
- Copa do Mundo: 2022
- Copa América: 2024
Seleções de base da argentina
- Mundial Sub-20: 2005
- Jogos Olímpicos: medalha de ouro em Beijing 2008
Números e recordes de Messi na Argentina
- Maior artilheiro da Argentina: 126 gols
- Maior assistente da Argentina: 70 assistências
- Jogador com mais partidas pela Argentina: 208
- Maior artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas: 36 gols
- Maior número de jogos em Copas do Mundo: 34
- Maior número de jogos na Copa América: 39
- Único jogador eleito duas vezes o melhor de uma Copa do Mundo: 2014 e 2022
- Seis Copas do Mundo disputadas: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026