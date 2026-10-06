Lionel Messi se despede da Argentina com vitória por 3 a 0 sobre Benin

A Argentina viveu uma noite histórica nesta quarta-feira, 6 de outubro, isso porque Lionel Messi, amplamente reconhecido como o maior jogador da história do país, ao lado de Diego Maradona, fez seu último jogo com a camisa Albiceleste. Disputada no estádio Monumental de Núñez, a partida terminou com uma vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin.

Otamendi, Nico Paz e Messi, de pênalti, marcaram os gols do jogo, todos no segundo tempo. Messi ainda deu a assistência para os dois primeiros gols. O resultado, no entanto, fica em segundo plano no amistoso, que marcou o fim de uma era para o futebol argentino.

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Messi comemora gol com Otamendi - Foto: Juan Mabromata | AFP

O apito final da partida contra o Benin decretou o fim de uma história de mais de 20 anos, que incluiu grandes decepções e alegrias maiores ainda para o torcedor argentino. Ao todo, Messi registrou 208 partidas e 126 gols, números que o colocam tanto como o jogador que mais vezes defendeu a Argentina quanto como o maior artilheiro de sua história.

De fracassos e lamentações à consagração eterna

Ao longo dessa trajetória, que começou em 2005, Messi chegou a ser visto por muitos argentinos como um enganador, visto que ele conseguia ser o melhor jogador do mundo no Barcelona, mas não tinha sucesso em levar a Argentina a grandes títulos.



Na primeira metade da sua passagem pela seleção, ele conduziu a Argentina a quatro vice-campeonatos, sendo três entre 2014 e 2016:

2007 – Brasil 3x0 Argentina (Copa América)

2014 – Alemanha 1x0 Argentina (Copa do Mundo)

2015 – Chile 0 (4)x(1) 0 Argentina (Copa América)

2016 – Chile 0 (4)x(2) 0 Argentina (Copa América)

A sequência negativa fez com que Messi anunciasse sua aposentadoria da seleção. Felizmente, para os argentinos, ele voltou atrás e foi reintegrado ao grupo da Albiceleste.

No entanto, Messi e a Argentina precisaram amargar mais dois fracassos, na Copa do Mundo em 2018 e na Copa América de 2019, antes de começarem a sorrir.

Copa América 2021: o ponto de virada

O jogo mudou para os argentinos com o título da Copa América em 2021, vencida sobre o Brasil em pleno Maracanã. Messi foi eleito o melhor jogador do torneio, ao lado de Neymar.

A conquista encerrou um jejum de 28 anos sem nenhum título da Seleção Argentina, o que tirou uma pressão que pairava não só sobre Messi, mas sobre toda a nação argentina.

Copa do Mundo de 2022: onde ele se tornou inquestionável

Depois disso, sob o comando de Lionel Scaloni, Messi conseguiu conduzir a Argentina a uma sequência de três títulos, sendo a Copa do Mundo de 2022 o mais importante deles.

A conquista consolidou Messi como um dos maiores e melhores jogadores da história do futebol, encerrando quase todos os questionamentos sobre sua carreira.

Isso fez com que a Argentina ainda tivesse força e moral para chegar até a final da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha. Apesar de não terminar com o título, Messi registrou oito gols e quatro assistências ao longo da campanha, quebrando uma série de recordes históricos do torneio.

Títulos de Messi na Argentina

Copa América: 2021

Finalissima: 2022

Copa do Mundo: 2022

Copa América: 2024

Seleções de base da argentina

Mundial Sub-20: 2005

Jogos Olímpicos: medalha de ouro em Beijing 2008

Números e recordes de Messi na Argentina