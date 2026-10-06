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FUTEBOL

Cristiano Ronaldo revela motivo de ter abandonado seleção de Portugal

Jogador afirmou que Jorge Jesus não cumpriu um acordo entre ambos

Gustavo Nascimento
Por
Cristiano Ronaldo vive crise na Seleção Portuguesa
Cristiano Ronaldo vive crise na Seleção Portuguesa - Foto: Reprodução | Redes sociais

Cristiano Ronaldo revelou o motivo de ter deixado a Seleção Portuguesa durante a Data FIFA após discordâncias com o treinador Jorge Jesus. O craque detalhou sua perspectiva sobre a situação em um comunicado publicado nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 6. De acordo com ele, o comandante não cumpriu um acordo entre ambos.

No pronunciamento, Cristiano Ronaldo revelou que conversou com Jorge Jesus e chegou a um acordo com o treinador: o camisa 7 jogaria apenas os jogos em Portugal. No entanto, CR7 voltou atrás e disse que não aceitaria o acordo, argumentando que não seria um bom exemplo que ele, como capitão, atuasse somente nos jogos em casa.

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Depois, Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus voltaram a conversar e o comandante propôs que o atacante jogasse por 30 minutos contra a Noruega, o que não aconteceu. Cristiano iniciou no banco de reservas, aqueceu com os demais companheiros, mas Jorge Jesus não o colocou em campo.

Por conta disso, ele deixou o grupo e ficou de fora do duelo contra a Dinamarca. Ele afirmou que a sua permanência iria prejudicar o restante do elenco.

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“Senti que, a partir dali, a minha permanência iria apenas prejudicar o grupo de trabalho e fiz o que sempre disse que faria se não me sentisse útil: peguei nas malas e saí. A consequência deste meu ato deve ser avaliada e punida pela Federação Portuguesa de Futebol“, iniciou o jogador.

“Entendo que a punição não deve ter atenuantes. Não sou um jogador qualquer, sou capitão de equipe e isso constitui uma agravante. Já pedi desculpa, mas sei que as atitudes têm de ter consequências. Quem está no futebol como estou sabe que, independentemente do estatuto de cada um, as regras são iguais para todos“, revelou.

Confira o comunicado do jogador

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