Palmeiras ganha reforços importantes antes de enfrentar o Bahia

O Palmeiras começou a semana com novidades importantes para a preparação visando ao confronto com o Esporte Clube Bahia. Na manhã desta terça-feira, 6, Ramón Sosa, Mauricio e Gustavo Gómez voltaram aos trabalhos após defenderem o Paraguai durante a Data Fifa.

O trio participou das atividades na Academia de Futebol e já iniciou a preparação para o duelo contra o Bahia, marcado para quinta-feira, 8, às 21h30, no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Antes de irem ao gramado, os três jogadores passaram por uma avaliação do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Depois, realizaram trabalhos regenerativos e corridas no campo.



Os paraguaios retornaram ao Brasil em um voo fretado pelo Palmeiras. Eles foram buscados nos Estados Unidos e tinham desembarque previsto para a madrugada desta terça-feira, permitindo que fossem reintegrados ao elenco já no treinamento da manhã.



Durante o período com a seleção paraguaia, Sosa, Mauricio e Gustavo Gómez participaram de três resultados positivos: nas vitórias em amistosos contra Bolívia e Colômbia e no jogo-treino diante do New York Red Bulls.





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E os outros convocados?

O Palmeiras ainda aguarda o retorno dos demais jogadores que defenderam suas seleções na Data Fifa. A expectativa é de que parte deles consiga chegar a tempo de estar à disposição para o confronto com o Bahia.



Jhon Arias, que esteve com a Colômbia, além de Flaco López e Giay, convocados pela Argentina, têm grandes chances de participar da partida no Nubank Parque.



A situação é diferente para os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez. A dupla deve retornar ao Brasil somente no dia do confronto e, por conta da logística da viagem, dificilmente terá condições de trabalhar com o restante do elenco antes da partida.



