BRASILEIRÃO 2026
Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Palmeiras e Bahia se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Esporte Clube Bahia enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), no último jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o primeiro compromisso do Esquadrão após a Data Fifa.
Como chega o Bahia?
O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o duelo contra o Palmeiras após perder uma invencibilidade de dez jogos. A sequência foi encerrada com a derrota para o Athletico, resultado que tirou o Tricolor de Aço do G-4 da Série A.
Na configuração atual da tabela de classificação do Brasileirão, o Bahia ocupa a 5ª posição, com 46 pontos conquistados em 28 jogos, a apenas dois pontos do Fluminense, primeira equipe dentro da zona de classificação direta para a Libertadores de 2027. Se vencer o Palmeiras, o Esquadrão pode retornar ao G-4, mas dependerá de resultados negativos dos rivais.
Para o duelo, o técnico Rogério Ceni terá à disposição o atacante Kike Olivera, de volta após cumprir suspensão automática diante do Athletico, e o meio-campista Michel Araújo, recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda.
Como chega o Palmeiras?
O Palmeiras, por outro lado, vem de um empate fora de casa contra o Grêmio, na última rodada, além de uma classificação heroica nos pênaltis contra a LDU, em Quito, no Equador, pelas quartas de final da Libertadores.
O clube paulista é o 2º colocado do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos conquistados em 28 jogos, três a menos que o Flamengo, líder da competição.
Para a partida, o Palmeiras não contará com Abel Ferreira na beira do campo, já que o treinador cumpre a última partida da suspensão imposta pelo STJD.
Leia Também:
Onde assistir a Palmeiras x Bahia?
- GE TV (YouTube)
- Globo (TV aberta)
- Premiere (pay-per-view)
Desfalques de Palmeiras x Bahia
Bahia
- Léo Vieira (lesionado)
Palmeiras
- Abel Ferreira (suspenso)
- Paulinho (lesionado)
- Jefté (lesionado)
- Piquerez (logística da Data Fifa)
- Emiliano Martínez (logística da Data Fifa)
Prováveis escalações de Palmeiras x Bahia
- Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Alexander Barboza e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias e Andreas Pereira; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar).
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
Palpites para Palmeiras x Bahia
- Marina Branco: Palmeiras 2 x 1 Bahia.
- João Grassi: Palmeiras 2 x 0 Bahia.
- Daniel Genonadio: Palmeiras 2 x 1 Bahia.
Arbitragem de Palmeiras x Bahia
- Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
- Árbitro assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Árbitro assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
- Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)