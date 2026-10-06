Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

O Esporte Clube Bahia enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), no último jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o primeiro compromisso do Esquadrão após a Data Fifa.

Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o duelo contra o Palmeiras após perder uma invencibilidade de dez jogos. A sequência foi encerrada com a derrota para o Athletico, resultado que tirou o Tricolor de Aço do G-4 da Série A.



Na configuração atual da tabela de classificação do Brasileirão, o Bahia ocupa a 5ª posição, com 46 pontos conquistados em 28 jogos, a apenas dois pontos do Fluminense, primeira equipe dentro da zona de classificação direta para a Libertadores de 2027. Se vencer o Palmeiras, o Esquadrão pode retornar ao G-4, mas dependerá de resultados negativos dos rivais.

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Para o duelo, o técnico Rogério Ceni terá à disposição o atacante Kike Olivera, de volta após cumprir suspensão automática diante do Athletico, e o meio-campista Michel Araújo, recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda.



Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras, por outro lado, vem de um empate fora de casa contra o Grêmio, na última rodada, além de uma classificação heroica nos pênaltis contra a LDU, em Quito, no Equador, pelas quartas de final da Libertadores.



O clube paulista é o 2º colocado do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos conquistados em 28 jogos, três a menos que o Flamengo, líder da competição.



Para a partida, o Palmeiras não contará com Abel Ferreira na beira do campo, já que o treinador cumpre a última partida da suspensão imposta pelo STJD.





Onde assistir a Palmeiras x Bahia?

GE TV (YouTube)

Globo (TV aberta)

Premiere (pay-per-view)

Desfalques de Palmeiras x Bahia

Bahia

Léo Vieira (lesionado)

Palmeiras

Abel Ferreira (suspenso)

Paulinho (lesionado)

Jefté (lesionado)

Piquerez (logística da Data Fifa)

Emiliano Martínez (logística da Data Fifa)

Prováveis escalações de Palmeiras x Bahia

Palmeiras : Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Alexander Barboza e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias e Andreas Pereira; Flaco López e Vitor Roque. Técnico : João Martins (auxiliar).

Bahia : Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico : Rogério Ceni.

Palpites para Palmeiras x Bahia

Marina Branco : Palmeiras 2 x 1 Bahia.

: Palmeiras 2 x 1 Bahia. João Grassi : Palmeiras 2 x 0 Bahia.

: Palmeiras 2 x 0 Bahia. Daniel Genonadio : Palmeiras 2 x 1 Bahia.

Arbitragem de Palmeiras x Bahia