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BRASILEIRÃO 2026

Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Palmeiras e Bahia se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni
Por
Palmeiras x Bahia se enfrentam pelo Brasileirão
Palmeiras x Bahia se enfrentam pelo Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), no último jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o primeiro compromisso do Esquadrão após a Data Fifa.

Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chega para o duelo contra o Palmeiras após perder uma invencibilidade de dez jogos. A sequência foi encerrada com a derrota para o Athletico, resultado que tirou o Tricolor de Aço do G-4 da Série A.

Na configuração atual da tabela de classificação do Brasileirão, o Bahia ocupa a 5ª posição, com 46 pontos conquistados em 28 jogos, a apenas dois pontos do Fluminense, primeira equipe dentro da zona de classificação direta para a Libertadores de 2027. Se vencer o Palmeiras, o Esquadrão pode retornar ao G-4, mas dependerá de resultados negativos dos rivais.

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Para o duelo, o técnico Rogério Ceni terá à disposição o atacante Kike Olivera, de volta após cumprir suspensão automática diante do Athletico, e o meio-campista Michel Araújo, recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda.

Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras, por outro lado, vem de um empate fora de casa contra o Grêmio, na última rodada, além de uma classificação heroica nos pênaltis contra a LDU, em Quito, no Equador, pelas quartas de final da Libertadores.

O clube paulista é o 2º colocado do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos conquistados em 28 jogos, três a menos que o Flamengo, líder da competição.

Para a partida, o Palmeiras não contará com Abel Ferreira na beira do campo, já que o treinador cumpre a última partida da suspensão imposta pelo STJD.

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Onde assistir a Palmeiras x Bahia?

  • GE TV (YouTube)
  • Globo (TV aberta)
  • Premiere (pay-per-view)

Desfalques de Palmeiras x Bahia

Bahia

  • Léo Vieira (lesionado)

Palmeiras

  • Abel Ferreira (suspenso)
  • Paulinho (lesionado)
  • Jefté (lesionado)
  • Piquerez (logística da Data Fifa)
  • Emiliano Martínez (logística da Data Fifa)

Prováveis escalações de Palmeiras x Bahia

  • Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Alexander Barboza e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias e Andreas Pereira; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar).
  • Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Palpites para Palmeiras x Bahia

  • Marina Branco: Palmeiras 2 x 1 Bahia.
  • João Grassi: Palmeiras 2 x 0 Bahia.
  • Daniel Genonadio: Palmeiras 2 x 1 Bahia.

Arbitragem de Palmeiras x Bahia

  • Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
  • Árbitro assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
  • Árbitro assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
  • Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia Palmeiras

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