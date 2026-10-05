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PIVETES DE AÇO

Joias da base voltam da Seleção e ficam à disposição do Bahia

Ruan Pablo e Kauê Furquim retornam aos trabalhos no Bahia após defenderem o Brasil

Téo Mazzoni
Por
Ruan Pablo e Kauê Furquim retornam ao Bahia após defenderem a Seleção Brasileira e ficam à disposição para a sequência da temporada
Ruan Pablo e Kauê Furquim retornam ao Bahia após defenderem a Seleção Brasileira e ficam à disposição para a sequência da temporada - Foto: Reprodução / CBF

Os Pivetes de Aço Ruan Pablo e Kauê Furquim, joias das categorias de base do Esporte Clube Bahia, retornam dos compromissos com as Seleções Brasileiras Sub-20 e Sub-17, respectivamente, e voltam a ficar à disposição do Esquadrão para a sequência da temporada.

O atacante do Sub-20 chega a Salvador nesta segunda-feira, 5, após o último compromisso pela Seleção Brasileira da categoria, contra o México, no último domingo, 4. Já o jovem do Sub-17 encontra-se na capital baiana desde ontem, depois de o Brasil conquistar o 3º lugar no Torneio da Amizade da UEFA. Kauê, inclusive, terminou como artilheiro da competição, com quatro gols marcados.

Ruan Pablo e Kauê Furquim retornam ao Bahia após defenderem a Seleção Brasileira e ficam à disposição para a sequência da temporada
Ruan Pablo e Kauê Furquim retornam ao Bahia após defenderem a Seleção Brasileira e ficam à disposição para a sequência da temporada - Foto: Reprodução / CBF


Desta forma, as joias ficam à disposição do Bahia, mas aguardam a definição do planejamento para reforçarem a equipe do técnico Rogério Ceni contra o Palmeiras, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou o time Sub-20, que enfrenta o Botafogo pela 2ª fase da Copa do Brasil da categoria. As duas partidas acontecem na quinta-feira, 8.

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Elenco profissional não possui desfalques no ataque

Vale lembrar, porém, que o técnico Rogério Ceni não possui desfalques no ataque para a partida contra o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), pela 29ª rodada da Série A, às 21h30. O atacante Kike Olivera, após ficar de fora do jogo diante do Athletico, antes da Data Fifa, retorna após cumprir suspensão automática.

Na ocasião, o Bahia conseguiu a liberação de Kauê Furquim da Seleção Brasileira Sub-17 junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para contar com a joia devido à ausência do uruguaio. Ruan Pablo também esteve à disposição do comandante tricolor na partida contra o Athletico.

Portanto, para o duelo contra o Palmeiras, o Bahia, além de Kike Olivera, tem Erick Pulga, Sanabria e Ademir como opções de ataque pelos lados do campo.

Joias podem surgir como opções para decisão no Sub-20

Desta forma, sem a necessidade de contar com os principais jogadores de beirada do setor ofensivo na partida contra o Palmeiras, o Bahia pode utilizar Ruan Pablo e Kauê Furquim no duelo diante do Botafogo, pela Copa do Brasil Sub-20, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h.

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Esporte Clube Bahia Kauê Furquim Ruan Pablo

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