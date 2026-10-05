Bahia tenta melhorar retrospecto contra o G-6 diante do Palmeiras

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Após mais de duas semanas de paralisação devido à Data Fifa, o Esporte Clube Bahia volta a campo nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), quando enfrenta o Palmeiras, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, visando melhorar o retrospecto contra equipes do G-6 na atual edição da competição.



Bahia tem apenas 23,8% de aproveitamento contra o G-6

Na Série A de 2026, o Bahia conquistou apenas cinco dos 21 pontos possíveis contra os concorrentes diretos do G-6: Flamengo (1º), Palmeiras (2º), Athletico (3º), Fluminense (4º) e Cruzeiro (6º). A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ocupa a 5ª posição.

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O Bahia, portanto, tem 23,8% de aproveitamento contra os times da parte de cima da tabela do Brasileirão, somando um triunfo, dois empates e quatro derrotas em sete jogos contra equipes do G-6. A única vitória do Esquadrão neste recorte aconteceu diante do Athletico, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.



Veja o retrospecto do Bahia contra o G-6

Flamengo: 1 jogo — 1 derrota

Palmeiras: 1 jogo — 1 derrota

Athletico: 2 jogos — 1 vitória e 1 derrota

Fluminense: 2 jogos — 2 empates

Cruzeiro: 1 jogo — 1 derrota

Total: 7 jogos | 1 vitória | 2 empates | 4 derrotas | 23,8% de aproveitamento





Bahia pode voltar ao G-4 contra o Palmeiras

Embora o aproveitamento contra os times da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro seja desanimador, o Bahia pode voltar ao G-4 da Série A contra o Palmeiras. Para isso, no entanto, além de precisar vencer o “duelo de seis pontos”, ainda dependeria de resultados negativos de Athletico e Fluminense, que enfrentam Coritiba e Atlético-MG, respectivamente.



O Bahia ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados em 28 jogos disputados. O Esquadrão está a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 da Série A, que garante vaga direta na Libertadores de 2027.