Técnico do Bahia viaja à Europa para licença da UEFA e imersão no City

O técnico dos Pivetes de Aço, Leonardo Galbes, viajou para a Alemanha para cumprir a etapa presencial do curso para obtenção da Licença B de treinador da UEFA. O treinador da categoria Sub-20 do Esporte Clube Bahia permanecerá no país até o dia 18 de outubro. Após a conclusão desta fase, seguirá para Manchester, na Inglaterra.



Na Inglaterra, Galbes participará de quatro dias de imersão e intercâmbio no Manchester City, clube matriz do Grupo City — conglomerado que detém 90% da SAF do Bahia. A passagem pelo clube inglês faz parte do processo de troca de experiências e desenvolvimento dos profissionais das categorias de base do Esquadrão dentro do City Football Group.



Treinador ficará ausente de duelo pela Copa do Brasil

Em razão da viagem do técnico Leonardo Galbes, os Pivetes de Aço serão comandados pelo auxiliar Lucas Grilo, com o suporte do gerente técnico-metodológico, Guilherme Torres, na partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-20, contra o Botafogo. O duelo será disputado nesta quinta-feira, 8, às 20h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).





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Comandante conquistou a Copa do Nordeste em 2026

Após bater na trave na temporada passada, quando ficou com o vice-campeonato, o técnico Leonardo Galbes comandou o Bahia rumo ao título da Copa do Nordeste Sub-20 deste ano. A conquista veio diante do Fortaleza, no sábado, 26, após o triunfo por 2 a 0 no Estádio Professor Jodilton Souza, em Feira de Santana (BA).