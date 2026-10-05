Palmeiras deve enfrentar Bahia com dois desfalques de peso; veja quem

Palmeiras e Bahia se encontram na retomada do Brasileirão pós-Data Fifa - e a situação do Verdão pode estar mais complicada do que o esperado. O Palmeiras recebe o Tricolor nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no Nubank Parque, pela 29ª rodada, mas dificilmente terá à disposição o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o volante Emiliano Martínez.

Os dois foram convocados pela seleção do Uruguai e têm um obstáculo logístico para voltar a tempo em boas condições. A Celeste enfrenta a Índia nesta terça-feira, 6, em Calcutá, na Ásia. Entre o fim do amistoso e o início da partida contra o Bahia, em São Paulo, o intervalo será de apenas 58 horas e 30 minutos.

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Viagem longa complica presença

Depois do compromisso pelo Uruguai, Piquerez e Emiliano Martínez ainda terão que enfrentar uma longa viagem intercontinental, além da diferença de fuso horário, antes de desembarcarem no Brasil.

Com pouco tempo para descanso, recuperação e qualquer atividade tática com o elenco, a tendência é que os dois sejam preservados do duelo com o Bahia.

A ausência pesa especialmente porque ambos fazem parte da rotação principal de Abel. Piquerez é titular consolidado na lateral esquerda, enquanto Emiliano Martínez ganhou espaço no meio-campo pela força na marcação, leitura tática e qualidade na saída de bola.

Piquerez é peça de confiança

Joaquín Piquerez chegou ao Palmeiras em 2021 para substituir o compatriota Matías Viña e rapidamente se firmou como titular. Desde então, tornou-se um dos jogadores mais regulares do elenco alviverde e peça de confiança de Abel Ferreira.

O lateral participou de conquistas importantes do clube nos últimos anos, incluindo Libertadores, Brasileiros e Paulistas. No Palmeiras, se destaca pela segurança defensiva e pela participação constante no apoio ao ataque.

Na seleção uruguaia, Piquerez mantém histórico de convocações. Ele fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2026, embora não tenha entrado em campo no torneio. Agora, segue no grupo da Celeste neste período de transição.

Piquerez pelo Palmeiras - Foto: Divulgação I Palmeiras

Emiliano Martínez foi chamado de última hora

Emiliano Martínez também aparece como provável ausência contra o Bahia. O volante foi convocado de última hora pelo técnico Diego Forlán para ocupar a vaga de Federico Valverde, do Real Madrid, cortado por lesão.

No Palmeiras, Emiliano se consolidou como uma opção importante para dar equilíbrio ao meio-campo. A combatividade, o posicionamento e a capacidade de iniciar jogadas fizeram o jogador ganhar espaço na rotação principal da equipe.

Na seleção uruguaia, o volante tenta aproveitar a Data Fifa para somar minutos e se firmar em uma disputa concorrida por espaço.

Emiliano Martínez pelo Palmeiras - Foto: Divulgação I Palmeiras

Palmeiras monitora outros convocados

Além dos uruguaios, o Palmeiras monitora o retorno de outros atletas convocados. Ao todo, o clube teve uma lista extensa de jogadores chamados para suas seleções.

A situação de nomes como Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Maurício, porém, é considerada mais tranquila, já que os compromissos terminaram mais cedo e a logística de retorno é menos desgastante.

Contra o Bahia, a lateral esquerda deve ser ocupada por Arthur, caso Piquerez realmente fique fora. No meio, Abel terá que reorganizar a equipe sem Emiliano Martínez.