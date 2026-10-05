BRASILEIRÃO
Palmeiras deve enfrentar Bahia com dois desfalques de peso; veja quem
Os dois times se enfrentam nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no Nubank Parque, pela 29ª rodada
Palmeiras e Bahia se encontram na retomada do Brasileirão pós-Data Fifa - e a situação do Verdão pode estar mais complicada do que o esperado. O Palmeiras recebe o Tricolor nesta quinta-feira, 8, às 21h30, no Nubank Parque, pela 29ª rodada, mas dificilmente terá à disposição o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o volante Emiliano Martínez.
Os dois foram convocados pela seleção do Uruguai e têm um obstáculo logístico para voltar a tempo em boas condições. A Celeste enfrenta a Índia nesta terça-feira, 6, em Calcutá, na Ásia. Entre o fim do amistoso e o início da partida contra o Bahia, em São Paulo, o intervalo será de apenas 58 horas e 30 minutos.
Viagem longa complica presença
Depois do compromisso pelo Uruguai, Piquerez e Emiliano Martínez ainda terão que enfrentar uma longa viagem intercontinental, além da diferença de fuso horário, antes de desembarcarem no Brasil.
Com pouco tempo para descanso, recuperação e qualquer atividade tática com o elenco, a tendência é que os dois sejam preservados do duelo com o Bahia.
A ausência pesa especialmente porque ambos fazem parte da rotação principal de Abel. Piquerez é titular consolidado na lateral esquerda, enquanto Emiliano Martínez ganhou espaço no meio-campo pela força na marcação, leitura tática e qualidade na saída de bola.
Leia Também:
Piquerez é peça de confiança
Joaquín Piquerez chegou ao Palmeiras em 2021 para substituir o compatriota Matías Viña e rapidamente se firmou como titular. Desde então, tornou-se um dos jogadores mais regulares do elenco alviverde e peça de confiança de Abel Ferreira.
O lateral participou de conquistas importantes do clube nos últimos anos, incluindo Libertadores, Brasileiros e Paulistas. No Palmeiras, se destaca pela segurança defensiva e pela participação constante no apoio ao ataque.
Na seleção uruguaia, Piquerez mantém histórico de convocações. Ele fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2026, embora não tenha entrado em campo no torneio. Agora, segue no grupo da Celeste neste período de transição.
Emiliano Martínez foi chamado de última hora
Emiliano Martínez também aparece como provável ausência contra o Bahia. O volante foi convocado de última hora pelo técnico Diego Forlán para ocupar a vaga de Federico Valverde, do Real Madrid, cortado por lesão.
No Palmeiras, Emiliano se consolidou como uma opção importante para dar equilíbrio ao meio-campo. A combatividade, o posicionamento e a capacidade de iniciar jogadas fizeram o jogador ganhar espaço na rotação principal da equipe.
Na seleção uruguaia, o volante tenta aproveitar a Data Fifa para somar minutos e se firmar em uma disputa concorrida por espaço.
Palmeiras monitora outros convocados
Além dos uruguaios, o Palmeiras monitora o retorno de outros atletas convocados. Ao todo, o clube teve uma lista extensa de jogadores chamados para suas seleções.
A situação de nomes como Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Maurício, porém, é considerada mais tranquila, já que os compromissos terminaram mais cedo e a logística de retorno é menos desgastante.
Contra o Bahia, a lateral esquerda deve ser ocupada por Arthur, caso Piquerez realmente fique fora. No meio, Abel terá que reorganizar a equipe sem Emiliano Martínez.