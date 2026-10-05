Travessia Mar Grande–Salvador bate recorde de variedade de estados

A Bahia e os baianos são conhecidos no Brasil e no mundo por estarem sempre de braços abertos para a chegada de novas pessoas. Se a receptividade é uma característica forte da nossa terra, na prova de natação mais importante do estado não seria diferente.

A Travessia Mar Grande–Salvador acontecerá no dia 29 de novembro e, além de reunir alguns dos melhores nadadores da Bahia, receberá atletas de diversas partes do Brasil.

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Após um período sem ser realizada, a competição retornou em 2023 e rapidamente voltou a ocupar seu lugar de destaque no calendário nacional, atraindo atletas experientes e apaixonados pela natação em mar aberto.

Desde o retorno da Travessia, esta é a edição com a maior variedade de estados representados. Neste ano, a prova terá competidores do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amapá e de diversas cidades da Bahia.

Um desses representantes de fora é Luis Felipe Lebeis, de 42 anos. Vindo do Rio de Janeiro, ele possui um currículo extenso e vitorioso. Felipe é pentacampeão da Ultramaratona 14 Bis e da Ultramaratona de Itapanhaú.

Além disso, venceu quatro vezes o Super Challenge e o Desafio Rei e Rainha do Mar, além de ter conquistado títulos em diversos circuitos XTerra e Aloha Spirit. Cotado como um dos favoritos da prova, Lebeis reconhece sua qualidade, mas prefere tirar o peso da busca pelo título.

"Quero acima de tudo me divertir na prova e poder dar o meu máximo. Fazendo o que eu sei, tenho certeza de que conseguirei um bom resultado", afirmou.

Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Luciana Borges / Divulgação

Para conseguir uma boa colocação, a experiência pode ajudar. Esta será a terceira vez que o nadador disputa a Travessia.

"Já disputei a Mar Grande duas vezes e as duas foram completamente diferentes em questões de correntes. Foi uma experiência única e desafiadora. Os atletas que participam são de altíssimo nível, o que engrandece ainda mais a prova", disse.

Outro nadador experiente que vem de longe para participar é Rubens Vaz Ianelli. Diretamente de São Paulo, o nadador de 73 anos fará sua estreia na Baía de Todos-os-Santos, depois de nadar outras maratonas pelo Brasil.

"Minha primeira prova em mar aberto foi a Travessia dos Fortes, em 2003. Fiz três edições da 14 Bis (24 km), sendo campeão da categoria nas três provas, e recebi duas vezes o Troféu Herói da Resistência por ser o nadador mais velho a completar a disputa", contou.

Mesmo com tanto tempo dedicado à natação, Rubens não esconde a empolgação para encarar o desafio.

"Minhas expectativas são as melhores. Sei que é uma prova para nadadores experientes e preparados. Vai ser preciso estar pronto para qualquer adversidade", afirmou.

Rubens Vaz Ianelli - Foto: Jailton Leal / Divulgação

Entretanto, não serão apenas os homens a viajar para fazer a Travessia. Elizabeth Sicuro, de 68 anos, é natural de Curitiba, mas vive em Santa Catarina. Em sua segunda participação na prova, ela demonstra respeito pelo percurso.

"Não é uma prova fácil devido às correntes, mudanças climáticas, maré e ondulação", alertou. Vindo de uma região com clima bastante diferente do de Salvador, Elizabeth sabe que a adaptação será importante.

"Os extremos climáticos exigem maiores cuidados, como chegar alguns dias antes da prova, estar bem hidratada durante a semana que antecede o desafio e ter atenção à ingestão de eletrólitos, água e carboidratos durante o percurso", explicou.

Elizabeth Sicuro - Foto: Fotop.com / Divulgação

O bom preparo e a vontade de superação certamente serão fundamentais para todos os competidores. Afinal, a Travessia Mar Grande–Salvador reúne pessoas de diferentes estados, histórias e realidades, mas com um destino em comum: cruzar a Baía de Todos-os-Santos e alcançar o Porto da Barra.

É justamente essa mistura de tradição, desafio e encontro entre brasileiros que faz da prova um dos eventos mais especiais da natação nacional.